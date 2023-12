Por qué Miley Cyrus no quiere tener hijos

El talento y la popularidad de Miley Cyrus siempre han generado mucha intriga alrededor de su vida. No solo es algo que da curiosidad desde lo profesional, sino también en el aspecto privado, con sus romances, su familia y más. En este punto, hablaremos de las razones por las cuales la cantante no quiere convertirse en madre y tener hijos.

Si bien Miley Cyrus siempre ha sido muy clara en su postura, por estas horas reafirmó su pensamiento e hizo hincapié en los motivos que la alejan de la maternidad. En varias oportunidades admitió negarse a esta posibilidad, pero nunca había detallado tanto sus razones como sí lo hizo ahora.

Miley Cyrus reveló los motivos por los cuales no quiere ser madre.

"Con tantos desastres naturales que estamos sufriendo últimamente no te queda otra opción que no ser mamá. Tenés que rendirte. La naturaleza es femenina y, cuando se enfada, será mejor que no le toques los ovarios", fundamentó en su momento a la revista Elle.

"No pienso traer a ninguna persona a este mundo hasta que no sienta que van a poder crecer en un lugar donde todavía haya peces en el agua", agregó la intérprete de Flowers, inflexible ante la idea. Tenía 26 años en ese entonces.

A veces el paso de los años, el tiempo mismo, puede hacer que una persona cambie de parecer. Ahora la intérprete tiene 30, sin embargo al volver a hablar del tema se mostró contundente, sin moverse tanto de la postura que sostiene.

En esta ocasión, en una nota con Nicole Ryan, se mostró un tanto incómoda ante la consulta de esta tema, por lo que respondió: "¿A cuántos hombres les preguntas si se van a casar o tener chicos? Estoy segura de que tal vez quieras comparar a los Jonas Brothers y cosas así, pero no creo que muchos hombres sientan la presión de tener hijos y casarse".

La decisión de Miley Cyrus sobre la maternidad.

“Estoy segura de que mis fans van a animarme si digo ‘Oh, quiero tener hijos’, pero no lo voy a hacer. Soy una mujer que tiene una idea un poco más realista de lo que quiere. Esa nunca fue mi prioridad”, agregó Miley Cyrus, refiriéndose a sus motivos.

Por último, la cantante remarcó que no está en sus planes dedicarle tiempo de su vida a la maternidad: "Y no avergüenzo a nadie que quiera tener hijos. Yo, personalmente, no creo que eso sea una prioridad en mi vida". No obstante, a lo que no le cerró las puertas es a adoptar: "Amo la adopción y creo que eso es realmente asombroso".