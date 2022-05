Chavo del 8: Doña Florinda recordó a Chespirito y cautivó a sus fans

Florinda Meza García es una actriz, guionista, escritora, directora, productora, cantante y locutora mexicana, famosa por interpretar al personaje de Doña Florinda en la serie mexicana El Chavo del 8. Además, demostró que es dueña de un gran talento que hasta el día de hoy deslumbra a todos cada vez que aparece una interpretación de su extensa carrera.

Como es de popular conocimiento, Florinda Meza es la viuda de Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito", uno de los personajes más importantes de la historia de la televisión mexicana, sobre todo del mundo de la comedia. Sin dudas sus personajes entretuvieron a grandes y chicos durante décadas de la TV de toda Latinoamérica.

Sin embargo, en esta oportunidad, no hablaremos de su larga carrera como actriz, sino de su vida personal. Puntualmente, sobre una publicación que realizó hace algunas horas en su cuenta oficial de Twitter. Allí, la exitosa artista mexicana le dedicó un posteo a su difunto esposo.

El mismo dice lo siguiente: "A mi Rober le encantaba tomarme fotos todo el tiempo, aún sin que yo me diera cuenta. Me tomó varias mientras dormía. Cuando yo me daba cuenta, él me decía "Es que hasta dormida eres bonita". Era muy romántico. Lo extraño mucho, siempre". Claramente esta publicación no pasó desapercibida y acaparó las miradas de todos sus fans que reaccionaron de manera inmediata con mensajes de amor y alabanzas a esto dos grandes artistas de la televisión mexicana.

Es tan grande la popularidad que posee Florinda Meza que cada vez que realiza alguna publicación los portales de noticias del mundo del espectáculos y sus seguidores de todas partes reaccionan de manera inmediata con miles de likes y comentarios emotivos, sobre todo lo que comparte de vida personal como así también de la famosa tira El Chavo del 8.