Fans de Ángela Aguilar arremeten contra Christina Aguilera

El género Regional Mexicano sigue ganando terreno en la industria musical, y cuenta de esto es la incursión que hace ahora la estrella pop Christina Aguilera con su sencillo “La Reina”, recientemente lanzado en homenaje al fallecido Vicente Fernández. A pesar de que con esto Aguilera no hace más que enaltecer el género, los fanáticos de Ángela Aguilar, quien es una de las principales exponentes de la música mexicana, las comparan y arremeten contra la cantante estadounidense. Los fans de la más pequeña de la Dinastía Aguilar no vieron con buenos ojos el debut de Aguilera en el regional mexicano y comenzaron a lanzar críticas hacia ella en las redes sociales.

Christina Aguilera en su nuevo disco en español a Vicente Fernández con el tema “La Reina”, que no es más que la contestación a la emblemática canción mexicana “El Rey”. Aunque el tema de Aguilera fue bien recibido por la critica en general, los fans de Ángela Aguilar afirmaron que “no tiene ningún tipo de comparación” con la joven interprete mexicana. La comparación entre ambas gira en torno a los grandes talentos que poseen y a las hermosas voces que poseen. Sin embargo, no solo sus canciones y música fueron las únicas cosas por las que se pronunciaron los usuarios, sino también fueron al ámbito de la moda. Es que en el video promocional de “La Reina”, Christina Aguilera usa un vestido ampón color rojo, muy similar a uno de los icónicos looks de Ángela.

En el enfrentamiento entre los fans de una y otra artista, llegaron al punto de crear en varias cuentas seguidoras de Ángela Aguilar, memes al respecto y hubo un video que causó mucho furor. En él se ve la comparación que hacen entre los dos vestidos rojos y de fondo se escucha un audio de una de las entrevistas más polémicas que dio la cantante Belinda cuando era más joven. En esa oportunidad, Belinda hizo referencia a Daniela Luján asegurando que ella no era competencia, y que la pequeña actriz que la reemplazaba no imponía moda, lo cual incluso hoy en día sigue siendo objeto de memes.

Recordemos que Christina Aguilera acaba de lanzar el videoclip de “La Reina”. La cantante estadounidense sigue trabajando en su último disco “La Fuerza”, el cual marca su regreso a las canciones en español y quien tendrá colaboraciones de artistas como Natty Peluso, Nicki Nicole, Becky G, Osuna y haciendo gala del mariachi, a una de las máximas figuras mexicanas, Christian Nodal.