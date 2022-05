Ricardo Montaner dio su esperado concierto en México e incitó al público a pedir perdón

Definitivamente no somos los mismos que éramos a principios de 2020 cuando no conocíamos de pandemias, aislamiento, cuarentena ni vacunas. Cambiamos, el contexto nos obligó a cambiar y, dentro de esa bolsa, caímos todos. Incluso los artistas más populares y admirados. “La vida no está comprada, por ello es que hoy más que nunca, debemos perdonar y pedir perdón a todas aquellas personas con las que se tiene una asignatura pendiente”. Esta fue la premisa que el cantante Ricardo Montaner sostuvo durante el concierto que ofreció en Ciudad de México, como parte de su Montaner Tour 2022 y con el que conmemoró el 20 aniversario de su primer show en el Auditorio Nacional.

“Aunque te creas que somos eternos, somos frágiles. Todavía estamos a tiempo de hacer cosas por sí acaso llegara eso que tiene que ver con el perdón y el saber perdonar. Es hora de soltar, de quitarle peso a la maleta; es hora de dejar el orgullo un poco atrás y de ir a pedir perdón, si tienes algo pendiente. Hazlo antes de que sea tarde, no te vayas con cosas pendientes”, expresó el ídolo venezolano.

El argentino Ricardo Montaner, radicalizado en Venezuela, quien es considerado una de las figuras más representativas de la balada y el pop en español, le pidió a sus fans que se atrevan a llamar por teléfono, o mejor aún, que toquen a la puerta y pidan perdón. Y si el caso es contrario, hay que perdonar, siempre perdonar pese a todo lo sucedido, y comenzaron los acordes de La gloria de Dios.

El cantautor se reencontró con su público mexicano luego de casi tres años de ausencia para ofrecer un concierto romántico en su totalidad. Fueron poco más de dos horas en las que interpretó su vendaval de éxitos, aquellos que forjó durante más de 40 años de trayectoria en los escenarios musicales.

Con una escenografía que evocaba un libro de cuentos, el venezolano fue narrando el contenido de una enorme ilustración repleta de canciones y vivencias, cuyas páginas con imágenes espectaculares de realismo mágico se fueron descubriendo una a una de una manera sublime y emotiva.

Con un look casual, relajado, compuesto de camisa blanca, jeans, saco rosa y tenis blancos, el astro venezolano lució como pocas veces su repertorio en Ciudad de México. Con un clima siempre envalentonado en lo romántico y dándole a sus dotes de frontman lo charlatán y aconsejador, cerró otra noche épica en su carrera procurando dejar a los mexicanos más que satisfechos. Está claro que extrañaba verse sobre un escenario frente a tanta gente y, el público, también lo extrañaba.