Famosos latinos que eligieron nombres sin género para sus hijos

Hoy en día, cada vez es más común que los padres elijan nombres neutros y sin género para sus hijos. Con las parejas de famosos se hace más visible esto, y ellos han adoptado esta manera de nombrarlos para que les permita a sus descendientes a optar su sexualidad en un futuro. No se trata de una moda, sino de un cambio de mentalidad que se viene dando en la sociedad desde unos años atrás, y las parejas de famosos ha conseguido influenciar y la aceptación de esta dinámica. Lo concreto es que los nombres son muy originales y lindos, y no responden a ningunas tendencia o algo por el estilo. Son sus convicciones la que les lleva a los padres a tomar la decisión de llamarlos a sí a sus hijos. Lejos de cualquier estereotipo, te mostramos algunos nombres neutros de los hijos de celebridades.

Evaluna y Camilo

Hace unos meses causó gran revuelo la llegada de su primera hija a la que le llamaron Índigo. Es más, el nombre lo eligieron antes de su nacimiento y sin querer saber el sexo del bebé que venía en camino. “Nos encanta Índigo per se, la mística y el espíritu que rodea al Índigo, no solo como color sino como significado del mismo. Nos encanta. Además me encanta como suena. El acento en la primera sílaba suena muy bien. Me encanta”, dijo Evaluna.

Yuya y Siddhartha

Para su primer hijo, la celebridad de internet y el cantante, eligieron un nombre que no encasille a ningún género, aunque fue el propio Siddhartha quien en una entrevista aclarara que, ni él ni Yuya eligieron llamar Mar a su bebé para unirse a ningún tipo de movimiento.

Joy Huerta y Diana Atri

La cantante Joy Huerta y su esposa Diana Atri, también se inclinaron por deshacer las diferencias de sexo con el nombre que le pusieron a sus hijos. A su primera hija la llamaron Noah y a su segundo bebé que es un niño le nombraron Nour. Ambos nombres sin tanto para hombres como para mujer.

Shakira y Piqué

Puede decirse que son unos de los pioneros. Esta pareja compuesta por la cantante colombiana y el jugador español del Barcelona, eligieron nombres sin géneros para sus hijos varones mucho antes que esta tendencia cobrara tanta relevancia. Para sus dos hijos varones decidieron ponerle los nombres, Milán y Sasha.