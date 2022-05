Ana Bárbara confesó cómo se siente sobre su fallido matrimonio con Pirru

Ana Bárbara, la intérprete de “Bandido” ha abierto su corazón y respondió a todo. Incluso, cuando le han preguntado sobre su fallido matrimonio con El Pirru, dijo que no cambiaría nada, ya que todo lo que vivió la ayudó a conocerse y valorarse por lo que es.

Rompió en llanto: Ana Bárbara y su fallido matrimonio con El Pirru

La cantante mexicana Ana Bárbara, actualmente tiene 51 años y ante su impresionante confesión, demostró que todo lo que ha vivido, hoy la hace ser quien es. Mencionó que no cambiaría nada de cómo vivió el matrimonio que tuvo con El Pirru.

Recordando que fue una relación fuertemente señalada y criticada, la cantante estuvo en el programa de espectáculos Sale el sol y se sinceró al recordar sus relaciones amorosas y lo complicadas que pudieron ser en su momento. Protagonizó un momento especial cuando comenzó a hablar de la vida y de todo lo que le ha sucedido:

“De nada, hasta del escándalo que fue casarme con ‘Pirru’, hasta de eso tengo unas consecuencias maravillosas” dijo mientras se secaba las lágrimas. Sin duda esa relación con José María Fernández, conocido como El Pirru no podía terminar bien ya que comenzó semanas después del deceso de Mariana Levy .

“Realmente estábamos muy presionados mi ex marido y yo con todo el rollo mediático, fue horroroso eso, horrible, no se podía disfrutar, entonces había mucha gente amada, pero yo no estaba feliz, el medio ambiente no ayudó, entonces eso no me hacía estar súper feliz” confesó la cantautora.

Cabe recordar, que el romance se inició al mes de la muerte de la hija de Talina Fernández y todos los rumores apuntaban a que la relación entre ellos habría comenzado cuando Mariana todavía estaba viva.

Ana Bárbara hoy: Sincera, agradecida y enamorada

Aun así, Ana Bárbara hoy se encuentra disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. Con motivo de su primera presentación en el Auditorio Nacional para el próximo 8 de mayo, está recorriendo diferentes programas en la televisión.

Así fue como visitó al programa Sale el Sol, donde trabaja Talina Fernández, a quien considera su familia. Construyeron una entrañable relación mientras era la esposa de El Pirru, se hicieron muy cercanas.

El cariño que conservan hasta el día de hoy se vio durante el encuentro que protagonizaron en la emisión. Ana Bárbara cantó el tema "El amor de tu vida" y dijo: “Alguien me dijo una vez que el amor de tu vida es la persona con la que estás en este momento viviendo la vida y yo así lo creo”.

Aunque no reveló que se refería a su prometido actual, Ángel Muñoz, Talina muy divertida le dijo: “Y se llama Ángel yo, de chismosa. Yo lo conozco es un cuero, además”.

¿Cuál de todas sus canciones te gusta más?