Romántico: Talina Fernández encontró el amor a los 77 años en un supermercado

Dicen que el amor no tiene edad, y la famosa presentadora Talina Fernández puede dar fe de eso. A sus 77 años de edad, ha encontrado el amor nada más y nada menos que de paso por un supermercado. Así lo reveló la conductora mexicana en una entrevista reciente, y contó que su novio es el empresario José Manuel Fernández, de 80 años, al que lo describió como “una bendición”.

“Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida. Ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época que podamos hablar de los mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición” declaró Talina. Además de ser la perfecta compañía, la artista comentó que desde que está con su novio, se siente más segura y protegida. “Hoy me iba a caer en una escalera mecánica de boca, me atajó de milagro. Yo tengo un problema de equilibrio muy grave y venía leyendo unos papeles y de repente me fui para adelante y el me atajó”, conto.

También se refirió a que ahora vive tranquila y con la certeza de que “encontraste a alguien que te dice la verdad, que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales igual que los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente y educado”, continuó.

Así comenzó la historia de amor

La historia de amor entre ambos nació en un supermercado. “Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar ingredientes para la cena, y carrito con carrito, una amiga me dice ‘tengo un tío divino que quiere contigo’. Le respondí ¡no me digas! ¿y cómo se llama?”, y ella me dijo “José Manuel”. Y ahí le dije “pues los invito a tomar un café el lunes”.

Por su parte, José Manuel afirmó que conoce a la presentadora desde hace 40 años, pero nunca le había hecho caso. Y aunque están viviendo un romance increíble, prefieren disfrutar al máximo el presente, y no ponerse a pensar tanto en lo que vendrá a futuro.

Talina se ve emocionada al referirse a su relación y afirma: “Todo empezó con que cada quien en su casa, no sé en qué va a parar. Eso sí, no nos vamos a casar”.