¿Qué opina el suegro de Danna Paola sobre su relación con el cantante Alex Hoyer?

Siempre decimos que “los de afuera son de palo” pero las opiniones son libres y si se expresan en la televisión tienen mayor oportunidad de ser conocidas por la audiencia. Luego de que Danna Paola y Alex Hoyer confirmaran públicamente su relación sentimental a comienzos del mes de abril, Néstor Daniel Hoyer, padre del cantante, expresó su opinión sobre el noviazgo.

El vocalista original del grupo Los Terrícolas y suegro de Danna Paola, manifestó estar contento por el reciente romance. “Lo más importante de todo es ver a mi hijo feliz”, exteriorizó Hoyer sin profundizar en el tema en una entrevista para el programa Ventaneando. Sin embargo, Pati Chapoy y su equipo insistió en el tema y le preguntaron a Néstor si Alex había hablado con él sobre su vínculo con la cantante y actriz, a lo que el artista comentó: “mi hijo es muy reservado, no platica mucho sus cosas personales. Sé que un día los vi juntos en una producción”.

Y, a pesar de que los rumores de noviazgo entre los jóvenes no son recientes, el padre de Alex Hoyer confesó que hasta el momento su hijo no le ha presentado a Danna Paola como su novia de manera oficial. “No, ella es una persona muy ocupada, anda de viaje. Mi hijo ahorita con este lanzamiento de su disco. Pero bueno, no sé, a lo mejor más adelante”, explicó Néstor.

Por último, el músico de Los Terrícolas aseguró que su hijo tiene más talento que él. “Yo me atrevería a decir que Alex superó al maestro, mi hijo compone de una manera increíble, de hecho, ya me dio un tema”.

A comienzos de abril Danna Paola y Alex Hoyer se sinceraron con la prensa con respecto a su vida sentimental y aceptaron su romance. “Me enorgullece la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira, pero mi elección de privacidad, es elección nuestra y el hablar también de la relación y decir sí, estoy muy feliz, estoy muy enamorada y estamos enamorados”, dijo en esa ocasión la cantante.