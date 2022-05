No hay marcha atrás: Belinda se deshizo del tatuaje que compartía con Christian Nodal

Una de las muestras más grandes de amor es grabarse para siempre en la piel un dibujo, una frase o una palabra que aluda a la persona querida. Pero antes de tomar esta decisión tenemos que estar muy seguros o, al menos, elegir un lugar en el cuerpo que no esté tan a la vista porque nunca sabemos qué puede pasar en el futuro. La ruptura entre Belinda y el cantante Christian Nodal parece no tener marcha atrás, por lo que la actriz resolvió seguir los pasos de su ex y borrarse el tatuaje que se hizo en su honor: un corazón con las iniciales de su antiguo prometido que hasta hace poco lucía en el tobillo.

Desde que el intérprete de 23 años anunció a través de sus redes sociales su separación y el final de su compromiso el pasado mes de febrero, Belinda y el cantante han hecho todo lo que estuvo a su alcance para olvidarse el uno del otro y mantenerse enfocados en su carrera. Sin embargo, aunque este sea el objetivo, parece que a ambos les está costando porque no dejan de sacar trapitos al sol y ser noticia día a día.

Hace unas semanas, Belinda se mudó a su país natal, España, donde se la vio pasarla muy bien. Además, en los últimos días, la cantante realizó una gira de medios para hablar sobre el estreno de su nuevo proyecto en televisión, la serie de Netflix Bienvenidos al Edén, en la que se la vio muy feliz y segura de sí misma en esta próspera etapa de su vida. Y del tatuaje ya no hay rastros. Si bien, la cantante no declaró nada al respecto, en un video reciente que circula en Internet, se ve a la protagonista de Amigos por siempre sin indicios de ningún diseño en su tobillo.

Belinda se hizo el tatuaje en septiembre de 2020, cuando celebraron su primer mes de novios, y esa decisión de tatuarse por primera vez algo en honor a una de sus parejas sentimentales se vio como una prueba de que su historia de amor estaba destinada a durar en el tiempo, algo que finalmente no sucedió.

En su última aparición, en la alfombra roja de los Premios Platino, manifestó que se sentía muy bien de volver a España, estaba contenta y agradecida pero, una vez más, dejó escapar el amor que siente por México y su gente, su forma de hablar y de expresarse y que no hay nada más rico por las mañanas como los tamales calentitos.