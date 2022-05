Justin Lin habría renunciado a la dirección de Fast X por Vin Diesel y ya hay nuevo reemplazo

¿Abandonarían un trabajo si sienten que está perjudicando su salud mental? Porque este fue el argumento más fuerte que sostuvo Justin Lin al justificar su renuncia a la silla de dirección de la décima entrega de Rápidos y Furiosos. Sólo habían transcurrido seis días de filmación cuando la franquicia dedicada a esta popular historia de acción debió dar malas noticias a sus fanáticos.

La semana pasada se dio a conocer que Justin Lin había abandonado la dirección de la venidera cinta que protagoniza Vin Diesel. La razón difundida fue la clásica excusa de desacuerdos, diferencias creativas con el estudio y, se aseguró que la partida de Lin fue de forma amigable. Sin embargo, los últimos reportes apuntan a que Diesel es la verdadera semilla de la discordia. Asimismo, se dijo que director y actor habrían tenido un acalorado intercambio de palabras.

Según fuentes cercanas a New York Daily News, se conoció que Justin Lin optó por renunciar a Fast X debido al poco profesionalismo del protagonista del film. “Diesel llega tarde al set, no sabe sus líneas y se presenta fuera de forma”, declaró el testigo anónimo días después,

Por su parte, The Hollywood Reporter publicó un artículo que profundiza en los factores que habrían conducido a dicha renuncia. Aquí se subraya el liderazgo que mostraba Vin Diesel en calidad de productor y esta actitud no era avalada por Lin. Además, se señala la complicidad existente que tenía la estrella de la película con Universal Pictures que condujo a cambios en el guion y la cancelación de una locación clave en Europa del este, lo cual iba en contra de los deseos del ex director.

El mismo medio reveló que el pasado 23 de abril se realizó una reunión importante de producción en la que Vin le mostró algunos apuntes al cineasta taiwanés y que dicha conversación terminó en un portazo. Tres días después, se hizo pública la salida de Lin, quien con Fast X habría filmado su sexta película dentro de la multimillonaria franquicia. Él se encargó de dirigir desde la tercera a la séptima entrega, además de Rápidos y Furiosos IX, film que a pesar del contexto de la pandemia pudo recaudar 726 millones de dólares a nivel global.

Justin Lin parece no guardar mayores rencores hacia Universal Pictures ni hacía el intérprete de Dominic Toretto. De hecho, permanece involucrado en Fast X como productor y la declaración que emitió en el marco de su renuncia es sumamente cordial.

“Con el apoyo de Universal, tomé la difícil decisión de dar un paso atrás como director de Fast X, mientras permanezco en el proyecto como productor”, manifestó Lin en un comunicado según el medio Deadline. “Durante diez años y cinco películas, hemos sido capaces de filmar a los mejores actores, las mejores acrobacias y las mejores malditas persecuciones de autos. En una nota personal, como hijo de inmigrantes asiáticos, estoy orgulloso de ayudar a construir la franquicia más diversa en la historia del cine. Siempre estaré agradecido con el increíble elenco, el equipo y el estudio por su apoyo y por darme la bienvenida a la familia Fast”.

Tranquilos, hubo un rápido reemplazo

Tras la partida de Justin Lin, Universal Pictures padeció duros golpes a su billetera. Los números anteriormente difundidos expresan que la distribuidora gastó entre 600 mil y un millón de dólares al día para mantener en pausa la producción de Fast X, mientras se encontraba un nuevo responsable en la dirección. Para fortuna de la compañía, el realizador francés Louis Leterrier ya está asegurado como remplazo, según reveló esta semana un reporte de Variety.

Así es, la caída de la franquicia no produjo un gran moretón por lo que la nueva entrega de la saga protagonizada por Vin Diesel y el resto del equipo ya tiene director. Louis Leterrier, conocido por películas como El increíble Hulk, Furia de Titanes o Transporter, será el responsable de sentarse en la silla de dirección y comandar la décima entrega de Fast & Furious. Todo vuelve a estar en marcha aunque no sin su correspondiente dosis de polémica tras la salida de Justin Lin. Lois Leterrier, nuevo director de Fast X.

Se sabe que Fast X tiene previsto arribar a los cines los primeros meses de 2023. Además de Vin Diesel, el reparto lo complementan Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson y Ludacris. También la portuguesa Daniela Melchior (El escuadrón suicida) debutará en el film, junto a los célebres Jason Momoa y Brie Larson.