Con 72 años, la Chilindrina quiere un novio menor que ella: "Estoy..."

María Antonieta de las Nieves es tendencia en la red por unas declaraciones que realizó para el programa TVyNovelas. En la misma la popular actriz habló sobre su situación sentimental y sobre las ganas que tiene de tener novio a sus 72 años. Tras el fallecimiento de sus esposo, el locutor Gabriel Fernández, la Chilindrina apuesta al amor para pasar los últimos años de su vida en pareja.

La talentosa comediante estuvo casada por 48 años y actualmente hace casi tres años que está viuda. “Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada. Estoy muy nuevita, nunca he salido de paseo, tampoco he sido de pachangas ni nada… ¡Estoy muy nueva!”, compartió en entrevista con TVyNovelas.

Sobre esta búsqueda, María Antonieta afirmó que le gustaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado que sea menor que ella, de entre 60 y 65 años. Esta petición es por que ella no quiere ser enfermera de nadie sino que quiere un compañero para disfrutar a full estos años. Esta cruzada tiene una gran dificultad, la actriz prácticamente no sale de su casa.

“¡Si no salgo ni a la esquina! Necesitaría asistir a reuniones de solteros, porque ahora ya ni existen los amigos por correspondencia como antes se usaba. Y si hay, han de pensar que ya estoy muy viejita”, explicó la talentosa comediante que todavía realiza presentaciones con el Circo Hermanos Caballero. Además sobre el hombre que busca, la Chilindrina dijo que quiere "un hombre independiente que no me dé, pero que tampoco me quite, para estar en igualdad de condiciones".