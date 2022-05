La expareja de Luis Miguel hizo una revelación sobre los hombres: "Los hombres aman a..."

Aracely Arámbula, expareja de Luis Miguel, es una de las actrices más populares del país azteca. Esta semana la agenda de la bella rubia está repleta de funciones de su obra "Por qué los hombres aman a las cabronas". La primera función será mañana martes 17 de mayo, con dos funciones, a las 7 y 9.30 PM en el Auditorio Gota de Plata. Este proyecto alcanzó grandes números de audiencia durante el 2021.

Hace algunas horas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram, la madre de los hijos de Luis Miguel, compartió un video donde se explica el por qué del nombre de esta obra tan popular. Junto al video publicado en su feed se puede leer la frase: "Aquí las razones #porqueloshombresamanalascabronas con mi querido @jorgelozanoh #Teatro".

Mientras que en el video se pueden apreciar seis razones de por qué los hombres aman a las cabronas. Según se relata en el clip la primera es: "Por que las cabronas no necesitan a nadie, una mujer determinada, no anda pidiendo permiso, no anda pidiendo perdón cuando nada debe, si quieren la luna y las estrellas se la bajan solitas".

Otra de las razones que se pueden ver y escuchar en el material audiovisual es que: "Su felicidad es su prioridad, esta es una mujer que pone su felicidad en primer lugar, puedes estar seguro que si se te fue dada una oportunidad es por que te la mereces, así que no la vayas a cagar". Con esta obra, Aracely Arámbula, ha recorrido diferentes ciudades de los Estados Unidos y México.