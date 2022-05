¡Igualita a mamá! Así lució la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin en su 18 cumpleaños

De la historia de amor y matrimonio de 10 años de Gwyneth Paltrow y Chris Martin nacieron Apple y Moses, los dos hijos de la pareja. Y aunque ya hayan pasado 8 años desde que decidieran separarse, los cuatro continúan siendo una familia muy consolidada y compañera.

Apple es la mayor de los dos hijos que tienen la actriz y el líder de Coldplay, y en varias ocasiones su mamá se ha referido al particular nombre de la joven. Sobre su origen contó: "A su papá se le ocurrió el nombre y me enamoré. Pensé que era original y genial. No puedo imaginar que la llamen de otra manera”.

“Cuando estábamos recién embarazados, su papá dijo: 'Si es una niña, creo que su nombre debería ser Apple'. Sonaba tan dulce y evocaba una imagen tan hermosa para mí,que no lo dude ni por un instante. Además, las manzanas son tan dulces, saludables y es un fruto bíblico”, sumó Gwyneth Paltrow al respecto.

Ahora, esa dulce niña que tiene un gran parecido con su mamá acaba de cumplir sus 18 años y decidió celebrarlo a lo grande junto a su familia. Fue la actriz de Iron Man la encargada de mostrar el increíble look elegido por la adolescente para la ocasión.

En la imagen que subió Gwyneth Paltrow a su cuenta de Instagram se la puede ver a Apple con un hermoso vestido de seda blanco, con algunos detalles de encaje mirándose al espejo. El pelo lo lleva con un estilo semi recogido y le cuelan unos largos aros de las orejas.

“18. Esta mañana me estoy quedando sin palabras. No podría estar más orgullosa de la mujer que sos. Sos todo lo que jamás soñé y mucho más. Estar orgullosa no empieza a describir lo que siento, mi corazón está hinchando por sentimientos que no puedo poner en palabras. Sos una persona profundamente extraordinaria en todos los sentidos”, comenzó escribiendo la actriz junto a la foto y emocionó a todos su seguidores.

“Feliz cumpleaños, mi niña querida. Espero que sepas lo especial que sos y cuánta luz les has traído a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca pararé”, continuó Paltrow el emotivo mensaje que le dedico a Apple en su día tan especial.