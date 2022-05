Así es la familia de Camilo Echeverry

A pesar de que se lo ve más seguido con la familia de su esposa, Camilo Echeverry es muy allegado a sus padres y a su hermana. Desde que el papá de Índigo se casara con Evaluna, ha pasado a formar parte del clan Montaner, al punto que hace unos días, su suegro, el compositor venezolano Ricardo Montaner, lo “ascendiera de yerno a hijo”. Sin embargo, antes de que la fama le llegara, el cantante colombiano tuvo su mayor soporte en su núcleo familiar, a pesar de no pertenecer al ambiente artístico. Su familia, originaria de Medellín, Colombia, la conforman su madre, Lía Correa, su padre, Eugenio Correa, y su querida hermana y asistente, Manuela Echeverry.

Camilo no oculta las épocas donde el escaso dinero hacía que su infancia sea apretada, pero a pesar de eso, sus padres siempre mantuvieron a la familia unida y nunca tuvieron que pasar necesidades. Sobre esto se inspiró el cantante para componer sus éxitos “Vida de ricos” y “Ropa cara”. A tal punto llega el reconocimiento de camilo a sus papás, que Doña Lía y Don Eugenio se dedican a la apicultura, y en honor a su familia, el esposo de Evaluna se tatuó una abeja.

Camilo siempre ha reconocido que su madre ocupa un lugar privilegiado en su corazón, y siempre que tiene la oportunidad no deja de agradecerle su apoyo en las buenas y en las malas que le tocó vivir. El día del cumpleaños de su madre, el cantante le escribió: “Mamá, te amo. No importa que tanto haga para honrarte, nunca voy a poder llegarle a los talones a todo lo que hacés por mí, y todo el amor que me das a diario, sea cual sea la situación”.

Por otra parte, tanto Camilo como Manuelita han expresado en múltiples ocasiones la admiración que sienten hacia su padre. Así lo dejo en claro el artista al felicitar también a su padre en su cumpleaños número 66, con esta dedicatoria: “Quiero ser como tú. Me inspiras con todo lo que haces, pa. Estás en el mejor momento de tu vida y amo que puedas disfrutar de todo lo que Dios nos está permitiendo vivir”.

Y sin lugar a dudas, su hermana Manuela, es la compinche y mejor amiga del artista colombiano. Hace poco, Manuelita se hizo tendencia al declararse “madrina” de Índigo. Habrá que ver qué pasa con eso porque Camilo y Evaluna acaban de anunciar que Índigo no se bautizará bajo el rito católico.

Lo concreto es que el cantante colombiano tiene una familia hermosa, muy unida, y a pesar de no pertenecer al mundo del espectáculo, siempre y cuando puedan, acompañan a Camilo en algunos viajes para sus presentaciones.