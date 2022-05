Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios: conoce los motivos

Siendo muy joven, junto a tres amigos de la universidad emprendió su camino en la industria musical hasta que se lanzó como solista, proyecto que sus propios compañeros alentaron. Luego de más de medio siglo arriba de los escenarios, el cantante Joan Manuel Serrat anunció una gira para retirarse de estos, pero no de la música. ¿Una despedida?

Nacido en un barrio popular de Barcelona en el año 1943, el cantautor Joan Manuel Serrat le dice 'adiós' a sus seguidores en todo el mundo con una gira especial: El vicio de cantar. La misma comenzó el 27 de abril en el Beacon Theater de la ciudad de Nueva York y concluirá en diciembre en su querida Barcelona.

El tour también contempla cinco fechas en México, el país donde el cantante encontró un segundo hogar luego de su exilio durante la dictadura de Francisco Franco.

Vale recordar aquellos tiempos donde el mismo Serrat dijo: "No es verdad que tengamos una patria en cada lado, tenemos las dos en cada lugar, además se pueden tener perfectamente con toda normalidad, lo sé porque yo las tengo (...) llegué en el 69, y en el 75 me tuve que quedar a causa de unas declaraciones. Me obligaron a quedarme porque se me abrió un proceso. Me quedé aquí en México y aquí también encontré mi casa”.

Por qué Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios

El cantante, considerado como uno de los fundadores del movimiento de la Nova Cançó Catalana, primero se vio obligado a parar debido a la pandemia de covid-19. Aunque con el regreso de los conciertos masivos, muchos artistas volvieron a su rutina habitual, Serrat decidió anunciar su retiro de los escenarios.

El anuncio sorprendió a todos y solo el propio Serrat sabrá todos los motivos. Sin embargo, durante una entrevista con el ya fallecido conductor Gerardo Rozín, el cantante contó que la emergencia sanitaria es lo que más influyó en su decisión: “Es una decisión guiada más por el sentimiento que por la razón. Empezó con el covid que nos alejó de los escenarios. Fueron dos años largos, duros, con grandes pérdidas, y con mucho tiempo de reflexión”.

Pero bien, aclaró que no es un adiós definitivo. El cantante aclaró que si bien no volverá a presentarse en los escenarios en vivo, continuará haciendo música. Incluso, dejó abierta la posibilidad de grabar un nuevo disco:

"Yo pensaba que todo es muy frágil, somos muy frágiles, entonces pensé que antes de que me retire el tiempo, una pandemia o los espectadores, bueno... es que mejor me retiro solo, pero de los escenarios, no de la música ni de escribir. Retirarme a los 79 años no está mal, es una buena edad y creo que es una buena elección”, finalizó.

Detalles de la gira de despedida “El vicio de cantar”

Lo que serán sus presentaciones en tierras aztecas comenzaron el 10 de mayo con un recital en la ciudad de Puebla. Luego el 12 dará un espectáculo en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el sábado 14 en el Auditorio Pabellón M. de Monterrey.

Ya para el miércoles 18 y jueves 19 de mayo llegará a la ciudad de México y se presentará en el Auditorio Nacional. Aquellos que deseen adquirir los boletos lo pueden hacer a través del sitio web de Ticketmaster o directamente en la taquilla de los recintos

¿Cuál es tu canción preferida de Joan Manuel Serrat?