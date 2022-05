El perro de Sienna Miller que enloquece a todo Hollywood

Sienna Miller es una de las caras más llamativas de Hollywood. Dueña de una extensa trayectoria como modelo y actriz, y un historial amoroso muy envidiado por hombres y mujeres de todas partes del mundo, que sin embargo no estuvo carente de un gran escándalo.

Actualmente, la actriz es una de las protagonistas de Anatomía de un escándalo, la miniserie furor de Netflix que está entre las más vistas desde hace días. Detrás de aquel papel de Sophie, al recibir los guiones de la producción, le vinieron muchos recuerdos.

Resulta que Sienna Miller vivió un terrible momento en su vida personal cuando descubrió, en el año 2005, que su prometido, el famoso actor Jude Law estaba viviendo un amorío con la niñera de los hijos que él tenía junto a su exesposa, Sadie Frost.

Recién hace dos años Miller pudo hablar públicamente sobre uno de los golpes más fuertes que recibió. “Hay seis semanas completas de esa experiencia que no recuerdo. No tengo ningún recuerdo. Estaba tan conmocionada por todo esto. Y realmente acababa de empezar. Solo tenía 23 años. Pero si superas eso, sientes que puedes superar cualquier cosa”, dijo en una entrevista con The Daily Beast.

Pese a que Sienna titubeó a la hora de aceptar el papel de Sophie, se dio cuenta de que volver a tocar heridas pasadas podría ser positivo y muy revelador para ella y aceptó. Gracias a eso volvió a tener la oportunidad de posicionarse como una de las actrices del momento y dejar de renegar con papeles secundarios y poco desafiantes.

Hoy Sienna Miller marca tendencia y en todo el mundo se habla de ella como en sus comienzos. Fue así que la actriz define la nueva moda urbana al mostrarse por las calles de New York paseando con su perro famoso Bess.

Diariamente, la actriz es fotografiada por los paparazzis paseando al canino con diferentes estilos que marcan la agenda de la temporada de moda. Tacos, jeans, camisa, blazer y sweaters sos las prendas favoritas que complementan a la perfección su onda. Alguna bufanda o chalina completan el outfit si los días son más frescos, así como unas botitas de caña corta que se lucen a la perfección con prendas demin.

Pero lo que más llama la atención de los paseos de Sienna Miller es Bess, el perro que la actriz adoptó hace más de 10 años y con quien siempre se ha mostrado, tanto ella como en el pasado Jude Law, o hasta el representante del actor. Lo cierto es que ya es todo una celebridad y casi tan famoso con su dueña.