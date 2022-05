A días de fijar su fecha de bodas, Britney Spers enseña su figura al natural

Britney Spears una vez más está en boca de todos por una publicación que realizó hace algunas horas en su cuenta oficial de Instagram. En la foto se puede ver al cantante estadounidense sin ropa, por lo que su figura al natural acapara las miradas de sus fans. Claramente, la intérprete de la canción "Baby one more time", no tiene ningún perjuicio de mostrarse sin filtros para terminar con los esteriotipos de belleza.

Esta no es la primera vez que Britney realiza una publicación de este tipo, ya que en su perfil de la mencionada red social se puede ver que en tres ocasiones, la talentosa rubia se mostró sin ninguna prenda de vestir. La primera fue cuando posó junto a su perro a los pies de su cama. Mientras que las otras dos son de horas anteriores al mencionado posteo.

Junto a la fotografía se puede leer la frase "I love you all SSSSSSSSSOOOOOOOOOO much ?????? !!!!" (los amo a todos mucho. Esta semana la controvertida cantante fue tendencia junto a su prometido ya que se viralizó una información que reveló que la pareja ya tiene fecha fijada para su tan ansiado casamiento.

Tras 5 años de relación, la buena noticia llegó en septiembre con su compromiso y casi un año después, la feliz pareja por fin tiene fecha para la boda. "Nuestras vidas han sido un cuento de hadas de la vida real. Feliz Día de la Madre para ti futura reina. ¡También se ha fijado el gran día! Pero nadie lo sabrá hasta el día después", bromeó Sam Asghari, el futuro marido de Britney.

Esta información generó una ola de especulaciones sobre el día en que, la una de las reinas del Pop, dará el sí por tercera vez en su vida. Según fuentes cercanas a la mediática pareja la fecha sería después del nacimiento del bebé que está esperando junto a su novio. Este último tiempo ha sido cargado de buenas noticias para la cantante ya que luego de ganarle el jucio a su padre, su vida parace estar encaminada nuevamente.