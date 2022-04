Kim Kardashian reunió a supermodelos de los '90 en una campaña que "encaja con todas"

Los rostros más icónicos de la moda de los años ’90 se han reunido para participar de una producción para la firma de lencería Skims, de la empresaria Kim Kardashian.

Rostros como el de Tyra Banks, Heidi Klum y Alessandra Ambrosio regresaron al set para formar parte de la campaña publicitaria y demostrar que la edad no es un impedimento para hacer lo que a cada uno lo apasiona. Y además ¡se ven bellísimas!

Las modelos se suman así a la tendencia a romper estereotipos que van desde la talla y el peso hasta la edad. Esa es la idea de la campaña que, como su nombre lo indica, encaja con todas.

Alessandra Ambrosio está por cumplir 41 años, mientras que Tyra Banks y Heidi Klum tienen 48. Completa la fotografía Candice Swanepoel, de 33 años.

Tyra Banks y Heidi Klum son parte de la misma generación, que ha sido una de las más importantes en la industria de la moda porque fue cuando se empezaron a romper estereotipos con respecto a las modelos curvilíneas. Ambas modelos, cada una con su estilo, se fueron abriendo camino y se consagraron en la pasarela.

Sus pasos fueron seguidos por Alessandra Ambrosio, quien se ha convertido en un referente en el mundo de la moda al demostrar que es muy versátil.

Transitando la cuarta década de sus vidas, las icónicas supermodelos han demostrado que eso no es impedimento para seguir realizando lo que tanto aman. Esto pone en evidencia que la edad sólo es un número.

Las imágenes fueron compartidas en la cuenta de Instagram de la marca Skims; y una de las fotografías está acompañada del siguiente texto: “Presentamos a Tyra, Heidi, Alessandra y Candice en su primera campaña conjunta. Al usar nuestra colección exclusiva Fits Everybody, no hay nada más icónico que esto”.

La publicación tiene más de 170 mil “me gusta” y 1,500 comentarios, entre los que se lee: “icónico”, “épico” y “¡Dios mío! No puedo manejar esto. Precioso”. De esta manera, los usuarios felicitan la presencia de estas supermujeres, que, sin duda, son una leyenda por quienes son y por lo que representan.

"Cuando Kim Kardashian me llamó con la idea de reunir a estas increíbles mujeres y a mí para Skims, me intrigó. ¡Y aquí estamos! No había modelado lencería y ropa interior desde que me retiré de la pasarela, pero fue como montar en bicicleta. ¡Las poses volvieron con más fuerza que antes! Estoy luciendo su colección Fits Everybody, que es tan cómoda como parece. Y sí, Kim... ahora estoy obsesionada" comentó Tyra en su cuenta de Instagram, contenta con la iniciativa.