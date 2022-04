¿Nuevo amor para Adamari López?

Luego de su separación con Toni Costa, con quien comparte la paternidad de su hija Alaïa, la lupa está puesta en Adamari López y sus posibles romances.

Tal es así que, al conocerse los primeros rumores de pareja entre su exmarido y Evelyn Beltrán, las flechas comenzaron a apuntar hacia un posible acercamiento entre Adamari y el ex de Beltrán, Timbo Domínguez.

Sin embargo, y aunque al poco tiempo Toni y Evelyn dieron a conocer su noviazgo, Adamari nunca reconoció que los rumores fueran ciertos.

Pero un nuevo capítulo de la historia ha comenzado, o al menos así lo afirmó el conductor televisivo Javier Ceriani en su programa “Chisme No Like”.

“La chaparrita está volando alto”, afirmó Ceriani, en alusión a que la actriz de “amigas y rivales” habría encontrado nuevamente el amor.

El presentador fue duro con el exmarido de Adamari: “Después de sufrir todas las infidelidades de Toni Costa, no sabemos cómo, ni con quién, si fueron hombres o mujeres; pero si Toni ya tiene a su bichota, Adamari López tendría ya su bichote”, deslizó.

Entre los condimentos de la historia que hacen sospechar el nacimiento de un nuevo romance, están los cambios físicos y tratamientos a los que se ha sometido Adamari. Se habría hecho unos retoques en el cuello, para estirar su piel luego de una gran pérdida de peso.

Según el periodista, la puertorriqueña “está contentísima, se fue a Puerto Rico, se arregló el cuello que lo tenía completamente deshilachado por la delgadez. Está enamorada, está contentísima y está viendo a ver si se raja de Telemundo porque no lo aguanta más”, agregó el argentino.

Sin embargo, y aunque los rumores son cada vez más fuertes, López niega tener un nuevo amor o relación sentimental. En una entrevista con Saudy Rivera, expresó: “Yo no ando buscando nada, pero a lo mejor te puedo decir que en este momento no estoy (lista) y salgo por la puerta y me encuentro con alguien que me hace sentir algo que no estaba esperando y de un minuto a otro todo cambia”. Adamari López y Toni Costa

“Si en algún momento llega esa cosita que te vuelve a mover el corazón, pues darle lo mejor para no seguir uno en un círculo vicioso de cosas y comportamientos y cometer los mismos errores”, finalizó.

Aunque la actriz dejó claro que su ruptura con Toni Costa es definitiva, siempre se mostró respetuosa y no pretende en ninguna circunstancia hablar mal de quien fue su pareja durante una década.