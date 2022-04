Elizabeth Gutiérrez, expareja de William Levy, encandila con belleza y enamora a todos

Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana que se hizo conocida por su participación en telenovelas, particularmente en El rostro de Analía. Además desde el 2003 y hasta este año tuvo una relación con el actor William Levy con quien tiene un hijo llamado Christopher Alexander, nacido en marzo de 2006 y una hija llamada Kailey, nacida en marzo de 2010.

La bella rubia inició su carrera en el medio tras participar en el reality Protagonistas de novela en el año 2003. Luego de eso fue convocada para ser parte de la telenovela Olvidarte jamás de Venevisión International en la que interpretó a “Isabella”, quien era el personaje antagónico de la historia. Un año más tarde, durante el 2006 y 2007 participó en la telenovela Acorralada de Univision en la cual hizo el rol de “Paola Irazábal”, hermana de David Zepeda y William Levy en la historia.

Sin embargo no esto color de rosa en la vida de la hermosa actriz ya que tras casi 19 años de relación se separó del actor William Levy con el que tiene dos hijos. A finales del mes de enero el protagonista de la telenovela "Café con aroma de mujer" confirmó su separación de Elizabeth Gutiérrez, luego de enfrentar una crisis matrimonial, derivada del amorío del actor con Alicia Sanz.

Unos días más tarde fue la propia actriz la que emitió un mensaje, en el cual pidió respeto para su familia, luego de todos los señalamientos de los que fue blanco por el polémico anuncio que hizo Levy sobre su separación. El mismo dice lo siguiente:

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días... deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi.. no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad como pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!".

Por otra parte el pasado viernes 1 de abril la talentosa actriz cumplió 43 años por lo que en sus redes sociales compartió diversos momentos del festejo. En el mismo estuvo acompañada de amigos y familiares que hicieron que pasara un excelente día. Además sus hijos estuvieron todo el tiempo con su madre para acompañarla en el primer cumpleaños sin su ex William Levy. La belleza que tiene Elizabeth es realmente espectacular.