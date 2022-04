Conoce a los bonitos hijos de William Levy, protagonista de Café con aroma de mujer

William Levy es un actor y modelo estadounidense de origen cubano que a lo largo de los años ha triunfado en su carrera con participaciones en la principales telenovelas del continente. De su vida personal: él y sus hermanos (Jonathan y Bárbara) fueron abandonados por su padre a temprana edad, por lo que crecieron al cuidado de su madre y la familia de esta. Poco antes de cumplir quince años emigró legalmente a Estados Unidos debido a que su padrastro obtuvo asilo político y pudo sacar a su familia de Cuba. Estudió actuación en Miami, Los Ángeles, y Ciudad de México.

Luego de trabajar como modelo y de participar en un par de realitys, William Levy, inició su carrera como actor de telenovelas en Miami. Trabajó en producciones de Venevisión Internacional que se transmitieron originalmente en Estados Unidos por la cadena hispana Univision. Debutó en Olvidarte jamás, protagonizada por Sonya Smith. Posteriormente actuó en Mi vida eres tú, con Scarlet Ortiz y Jorge Aravena. Su siguiente proyecto fue la telenovela Acorralada, donde actuó al lado de Mariana Torres. En esa producción interpretó a Larry Irazabal hermano de Maximiliano Irazabal encarnado por David Zepeda.

William Levy actualmente tiene dos hijos producto de su relación con la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez. Sus nombres son Christopher y Kailey. Ellos tienen actualmente 15 y 11 años. El pasado 12 de marzo el niño festejó un nuevo aniversario de vida. Es por eso que el protagonista de la telenovela Café con aroma de mujer le dedicó un emotivo mensaje en sus cuentas oficiales.

"Feliz cumpleaños a ti campeón!!!!! Eres el mejor hijo que un padre puede tener. Muchas gracias por ser los mejores del mundo. Gracias por amarme tanto. Estoy muy orgullosa de ti papi. Eres mi todo. Que Dios te bendiga siempre", fue lo que le escribió en su perfil de Instagram.

El actor de origen cubano tiene una gran relación con sus dos hijos y así como celebró el cumpleaños de su hijo, también compartió un divertido momento con su hija. Fue en su cuenta de TikTok que compartió el mencionado video junto a Kailey con un mensaje que causó varios mensajes de sus fans. El mismo dice lo siguiente:

"Esto es lo que hace esta pinche chiquita ….. me tienen loco. Lleva 20 minutos tratando de hacer una cosa se estás conmigo y a mi no me gustan. Entonces espera a que esté sentado comiendo para traer el teléfono y ponérmelo en la cara. Y además me dice todo el tiempo que la haga reír… como si yo fuera un payaso y además me dice que sí, Que soy su payaso porq siempre está llorando de la risa conmigo. !!! Saben que hace??? Cuando esta aburrida viene y se sienta a mi lado y me dice 'papiiiiii hazme reír dale' pinché loca @kaileylevy19".

Ambos pre adolescentes cuentan con perfiles oficiales que son monitoreados por sus famosos padres. Allí se puede observar cómo han crecido y lo bonitos que están hoy en día. Los jóvenes son ya verdaderos influencers en sus respectivas cuentas. Cada uno supera con facilidad los 500.000 fans. Christopher es el que tiene más con casi un millón de seguidores.