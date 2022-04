Cómo es la relación de Luis Miguel con la madre de sus hijos, Aracely Arámbula

Luis Miguel y Aracely Arámbula son dos grandes artistas del país mexicano. A lo largo de los años han demostrado con su gran talento que son sinónimo de éxito garantizado. Claramente el Sol de México en la música y Aracely Arámbula en la actuación. Por otra parte, a mediados de la década del 2000 estos famosos cruzaron sus caminos para formar una corta pero intensa relación que duró un poco más de cuatro años.

Esta historia de amor se oficializó por unas fotos que fueron tomadas en la ciudad de Venecia, Italia. Así describió Aracely Arámbula su relación con Luis Miguel en el programa Ventaneando: "Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer; sería una historia así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo".

Fuentes cercanas a la pareja mencionan que ambos se conocieron en Acapulco en el Baby O´, una discoteca que visitaba con frecuencia el cantante cada que se encontraba en esta ciudad. Asimismo se sabe que Luis Miguel invitó a Aracely Arámbula a protagonizar uno de sus videos musicales, sin embargo la actriz se negó, a pesar de esto, la relación entre ellos continúo, primero como una amistad y después pasó a un noviazgo.

Durante ese tiempo juntos Luis Miguel y Aracely Arámbula tuvieron dos hijos. Sus nombres son Miguel y Daniel Gallego Arámbula. Luego del nacimiento de su segundo hijo los problemas comenzaron crecer en la pareja. Por un lado los rumores de infidelidad por parte del cantante y por otro, que la bella actriz quería volver a trabajar.

Luis Miguel quería que Aracely Arámbula se quedará en la casa para cuidar de sus hijos mientras él continuaba con su exitosa carrera. Esto definitivamente no fue aceptado por la actriz y la relación terminó a mediados del 2009. Con el tiempo el intérprete de la canción "La incondicional" se fue alejando de sus hijos a tal punto que les dejó de enviar la manutención.

Según afirmó la propia mexicana actualmente solo tiene una relación de respeto y admiración con Luis Miguel ya que es el padre de sus hijos. Sin embargo el diálogo es casi nulo por que él no se acerca a Miguel y Daniel. Durante la serie que relató la vida del cantante mexicano tanto Aracely Arámbula como sus hijos no aparecieron en la misma. Los motivos según contó la propia protagonista fueron que la historia no se iba a contar como realmente fue y que sus hijos no son parte de su negocio sino que son parte de su vida.