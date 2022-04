Alex Rodríguez salió a pedir ayuda por un problema de salud

Fue muy directo: "Necesito ayuda". Alex Rodríguez, el ex de Jennifer Lopez, sorprendió con su pedido de ayuda por un problema de salud. El deportista y empresario lo compartió con sus seguidores para recibir apoyo de quienes padecen lo mismo.

A través de un video, Alex Rodríguez contó el problema de salud que padece y que le afecta a su día a día. Además, les pidió ayuda a quienes pasan por lo mismo. Por lo general, celebridades como él, siempre comparten lindos momentos en sus redes sociales, por lo que esta vez, sorprendió y mucho.

Fue a través de su Instagram, que el exjugador de béisbol dio a conocer un tema muy personal con sus seguidores. Al parecer, es una condición que padece desde hace bastante tiempo y que cada vez le está afectando más a sus labores diarias.

El ex de Jennifer Lopez y padre de 2 jóvenes, habló en un video qué es lo que sufre exactamente y cómo se siente al respecto. Sin embargo, no fue solo eso, también solicitó ayuda a quienes lo vean, para que le aconsejen qué hacer para sentirse mejor.

La salud de Alex Rodríguez: Salió a pedir ayuda

Fue sorprendente y hasta alarmante. El video que compartió comienza diciendo: "No puedo leer". Inmediatamente, agrega: "Hola, ¿cómo están? Estoy llegando a casa por trabajo... Estoy teniendo un gran problema, yo era conocido por mi buena vista en 2010, 2015... Ahora me levanto por la mañana y no puedo leer mis mensajes, no puedo leer mis emails, ni siquiera sé distinguir si tengo mi blackberry o mi Iphone".

Muy preocupado con lo que está viviendo, se limitó solo a hacer dos preguntas a sus fans y seguidores de Instagram: "Número uno, ¿les ha pasado esto? Y número dos, ¿me dan alguna sugerencia de qué hacer para que mis ojos estén bien?".

De esa manera, el ex de Jennifer Lopez concluyó y lo hizo con una sonrisa y un "gracias". Aunque pareciera que no se trata de nada grave, en su video, Alex Rodríguez se mostró con cierta preocupación al ser algo que, de alguna manera, últimamente le estaría afectando en su desempeño diario.

Las asombrosas respuestas que recibió Alex Rodríguez

Entre varias contestaciones que recibió de parte de sus seguidores, muchos no tardaron en escribirles ciertos consejos: "Zanahorias por pila", "Tienes que ir al doctor", "Las gafas de leer ayudan","¿Lasik?" y "Alergia, ¿quizás?" entre muchos más.

También, estuvieron quienes de forma muy divertida se limitaron a hacer bromas diciéndole que se trataba del síntoma de la edad y tener la vista cansada: "la edad".

¿Tú qué crees que le esté pasando a Alex Rodríguez?