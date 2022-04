Salma Hayek reveló el secreto para tener una feliz relación con su esposo

Salma Hayek, es una de las artistas latinas más importantes de la la industria del cine mundial. Esto principalmente se debe a que es dueña de un brillante talento que a diario cosecha más seguidores en todas partes mundo. Además la bella latina ha participado en largometrajes que han sido furor en la industria del cine y este año va por todo con importantes actuaciones.

Sin embargo en esta oportunidad, la talentosa mexicana, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo por una entrevista que se viralizó recientemente en la red. En misma la protagonista de la película "Frida" reveló el secreto para tener una relación feliz con su esposo después de 13 años de matrimonio.

En mencionada charla se puede ver a Salma Hayek hablar sobre su feliz relación con François-Henri Pinault. Sobre la misma dijo: "Estoy muy feliz, este es uno de los logros más grandes de mi vida. Un matrimonio feliz, una familia sana. Creo que el secreto de nuestra gran relación es que no peleamos. Cada vez que tenemos un reto, no nos enfocamos en buscar culpables si no en solucionar el conflicto desde otra perspectiva".

Además la talentosa actriz mexicana agregó que: "No vemos donde surgió el problema, quién es el que tuvo la culpa. En fin nadie hace sentir o verse mal al otro. Ponemos toda nuestra energía para resolverlo". Además en mencionada nota televisiva, Salma dijo que la solidaridad y el compañerismo son pilares indiscutibles en su matrimonio.

Salma Hayek en 2006 conoció durante una exposición en Venecia a François-Henri Pinault. Un año más tarde anunció que estaba embarazada y comprometida con el mencionado empresario europeo. Por su parte un sábado 14 de febrero de 2009, Hayek se casó por lo civil con Pinault en París, en una pequeña ceremonia a la que solo asistieron sus íntimos, mientras que dos meses más tarde se llevó a cabo la ceremonia religiosa.