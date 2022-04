Cómo es la relación entre Kunno y Sebastián Yatra

Hace unos meses atrás se hicieron virales varios videos que Kunno y Sebastián Yatra grabaron juntos para TikTok. La buena onda entre los dos jóvenes era tan grande que los internautas comenzaron a preguntarse si la relación que los unía era más que una simple amistad.

Tanto el cantante colombiano como el influencer hicieron oídos sordos a todas las especulaciones y continuaron compartiendo contenido juntos en sus redes. Incluso grabaron el tren de TikTok con la canción “Chica Ideal” de Sebastián Yatra y jugaron un poco con la idea de ser sus respectivos “chicos ideales”.

Hasta ese momento parecía que entre los dos había muy buena onda y que todo estaba bien, pero parece que la intensidad de Kunno ha hartado al cantante colombiano. Tan es así que en las redes sociales aseguran que el cantante ya no lo quiere ni ver

¿Qué pasó entre Kunno y Sebastián Yatra?

Según lo que se dice a través de las redes sociales, la gota que rebalsó el vaso e hizo que Sebastián Yatra se harté de Kunno, fue un video en el que se lo ve al influencer quejándose porque alguien se tiró una flatulencia, pero cuando se da cuenta de que fue su “chico ideal” el enojo se le pasa.

“Por ti soportaría hasta tus gases, porque todo de ti es perfecto”, expresó Kunno.

Lo que molestó al intérprete de “Tacones rojos” es que su amigo continúe con la farsa de que son novios, incluso alentando a que estos crezcan. ¿El motivo? Como toda broma fue muy graciosa al momento pero a esta altura ya lo cansó el tema, sobre todo porque no es verdad nada de lo que se dice.

Kunno está muy enamorado de Sebastián Yatra

Durante una reciente entrevista en el programa “El Gordo y la Flaca”, le preguntaron a Kunno sobre los rumores de su relación amorosa con Sebastián Yatra, a lo que él negó rotundamente que haya pasado algo.

“Ojalá fuera verdad, me encantaría, yo estoy enamorado de él porque es un tipazo, pero no es verdad, no somos novios. Es que yo le digo que es mi chico ideal, la canción ‘chica ideal’. Me abraza y todo”, aseguró el tiktoker.

Al parecer, a pesar de esta situación, parece que la amistad entre Sebastián Yatra y Kunno sigue intacta.

¿Te gustaría ver una colaboración entre los artistas?