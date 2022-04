Lily Collins enamora a todos con un nuevo look

Diseños desopilantes, estilos que marcan tendencia, colores vivos, pasteles, oscuros, claros, y una serie de combinaciones que no sabías que lucirían tan bien. Aunque Emily in Paris se convirtió en la comedia romántica más vista de Netfllix, el primer plano se lo lleva siempre su protagonista, Lily Collins, y los diferentes looks con los que nos deleita episodio tras episodio posicionando a la serie en un ícono de inspiración para los amantes de la moda.

Sin dudas, uno de los grandes atractivos de la capital francesa gira en torno a la importancia que se le da a la moda. Incluso, la misma Collins confesó que durante su estancia allí, tomó nota del estilo de las parisinas y aplicó unos cuantos cambios a su apariencia. El cambio más notable es el sutil flequillo cortina que ha utilizado los últimos meses que, al ser tan volátil, le permite lucirlo de distintas formas y poder retirárselo de la frente para llevar diversos peinados.

Sin embargo, la actriz británica decidió pasar nuevamente por las tijeras y, aunque el cambio no es total, sí logró marcar la diferencia en su cabello. Lily Collins acaba de anunciar en las redes sociales que se convirtió en embajadora de Living Proof, una firma de productos para el cuidado del pelo y la mejor manera para celebrarlo es darle un cambio a su cabellera con un flequillo tupido y desfilado como el que pusieron de moda celebrities como Kaia Gerber o Gigi Hadid.

Lily Collins embajadora de Living Proof:

Hay tantos tipos de flequillos como cortes diferentes. El flequillo tiene la capacidad de renovarse y usarse de distintas formas pero siempre busca realzar de alguna manera el rostro y resistir al paso del tiempo. El flequillo elegido por Lily no es nuevo: ya lo llevaban figuras representativas de la década de los 80 como Claudia Shiffer. Sucede que en el mundo de la belleza como en el mundo de la moda todo vuelve. Y la intérprete de Emily in Paris eligió llevarlo con un corte recto que cubre ligeramente sus cejas pero desfilado justo en los extremos, para que vaya en consonancia con la forma de su cabello. Este es un tipo de flequillo que aporta volumen, especialmente en la raíz, y que enmarca la cara de una forma muy favorecedora.

¿Será este cambio un indicio de lo que se viene en Emily in Paris?

En las próximas semanas comienza el rodaje de la tercera temporada de la serie perteneciente a Netflix, Emily in Paris y, al notar este cambio, los fans comenzaron a especular que este puede ser el look que acompañe a Lily Collins en los nuevos episodios que vivirá durante su estadía en la ciudad más importante de la moda. Sabemos que el flequillo es uno de los cortes favoritos de la actriz, ¿lo mantendrá así para la tercera parte de la historia? Todavía no hay fecha confirmada para su estreno pero si la serie mantiene su línea seguramente tengamos novedades para fin de año. Estemos atentos y disfrutemos a la bella Lily con su nuevo flequillo en cualquier ciudad del mundo.