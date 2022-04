Marco Antonio Solís reveló una gran noticia

Marco Antonio Solís es un cantante mexicano que con el paso de los años se ha convertido en uno de los emblemas de la música regional mexicana. Sus canciones han marcado la vida de grandes y chicos y hoy en día continúa demostrando todo su talento con conciertos repletos por diversas ciudades de Estados Unidos como así también del país azteca.

Recientemente el talentoso mexicano anunció una noticia que tiene que ver con su gira internacional. El Buki a través de unas historias de su cuenta oficial de Instagram dio a conocer las fechas y lugares de sus presentaciones en Europa. Claramente esta noticia causó una gran felicidad entre sus seguidores del viejo continente que compartieron su publicación en sus respectivas redes.

La gira europea "Que ganas de verte World Tour 2022" comenzará el 1 de julio en el Teatro de Verme de la ciudad de Milán, Italia. Mientras que luego se hará presente en Londres, Barcelona, Madrid y finalizará estas presentaciones el 10 de julio en Olympia de la ciudad de París, Francia. Esto marca el brillante presente que está viviendo Marco Antonio Solís en su carrera.

Este 2022 será un año con muchas presentaciones de Marco Antonio Solís ya que giras como solista se le suman los conciertos que realizará con Los Bukis durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre. El año pasado esta histórica banda volvió a los escenarios tras 25 años de ausencia. Este Tour se llevará a cabo por diversas ciudades de México bajo el nombre "Una historia cantada".

Además a este gran trabajo que le espera a Marco Antonio Solís, hace un par de días El Buki recibió un reconocimiento por su exitosa carrera por parte de los Latin Grammys. Este brillante cantante mexicano fue elegido como "Personaje del Año 2022". Debido a ello el padre de Marla y Alison se expresó en las redes con un mensaje que dice lo siguiente:

"Me encuentro muy emocionado y agradecido con esta distinción tan especial y de tanto valor para mi carrera y mi vida personal.

Quiero compartir este sentimiento con todos aquellos que me han inspirado y a los que he podido inspirar también para lograr ocupar el lugar que el público me ha hecho merecedor a través de esta bendición que se llama MÚSICA.

Gracias a todos los que han sido testigos de mi trayectoria, desde mis inicios, hasta el día de hoy y que de alguna forma son también parte de este logro tan importante.

Gracias a la Academia de los @latingrammys por darse a la tarea de darle seguimiento a mi trayectoria, y evaluarme en la categoría de los grandes que han dejado huella en el mundo de la música.

Gracias a mi familia por la motivación que despiertan en mÍ para seguir siempre superándome; gracias a mi público fiel por hacer posible con su apoyo, esta realidad que me llena de orgullo, de amor y de alegría en el corazón.

Gracias a Dios Padre presente siempre en mi Ser".