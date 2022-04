La difícil infancia de Matthew McConaughey que conmovió a sus fans

Podemos enumerar varias cualidades de este actor oriundo de Uvalde, una ciudad perteneciente al estado estadounidense de Texas. Una de ellas es su innegable versatilidad al momento de interpretar un papel. Si bien los comienzos de Matthew McConaughey están ligados a la comedia, a lo largo de su trayectoria se desempeñó en las distintas ramas de la actuación, demostrando un gran talento y poder de adaptación que lo llevó a convertirse en una de las figuras más destacadas de la pantalla grande.

Luego de estudiar arte dramático y de hacer algunas participaciones en la televisión, tuvo su ansiado debut cinematográfico a los 23 años. Fue en la película Rebeldes y confundidos (1993), una comedia que con el tiempo se transformó de culto. Dos años más tarde lo vimos en una piel completamente distinta en La masacre de Texas: la siguiente generación.

Matthew McConaughey en La masacre de Texas: la siguiente generación

El verdadero desafío llegó con el nuevo milenio cuando se alistó a los guiones bélicos. Uno de ellos fue su protagonismo en U-571: la batalla del Atlántico. Sin embargo, siempre tuvo una debilidad especial por la comedia y volvió a este género con Cómo perder a un hombre en 10 días, Soltero en casa, Los fantasmas de mi ex, entre otras. Los últimos años y con una pandemia de por medio supo exhibir con mayor ahínco su versatilidad en títulos como The Bech Bum (2019), The gentlemen (2020) y le puso voz al personaje Buster Moon en Sing 2 (2021).

Mutación, carisma y esfuerzo, los tres condimentos que lo llevaron a construir una carrera que sigue en ascenso y parece no tener techo. No obstante, los primeros años de vida de Matthew no fueron tan sencillos. Atravesó una serie de situaciones en su infancia que lo marcaron para siempre y lo llevaron a tomar varias decisiones importantes a la hora de formar su propia familia. Esta parte de su historia la empezamos a conocer en Greenlights, su libro autobiográfico en donde dedica varios capítulos a dicho tema.

Matthew es hijo de Mary Kathleen, profesora de inglés y de James Donald, un jugador profesional de fútbol americano. En las páginas de su libro comenta que desde niño tuvo una relación muy tensa con sus padres porque en la casa los episodios de violencia entre sus progenitores eran cotidianos, incluso tóxicos, y ocurrían en presencia de él y sus dos hermanos mayores.

Matthew McConaughey de niño

Una de las escenas que más recuerda Matthew fue titulada en Greenlights como “Sangrienta, fea, a veces violenta”. Allí narra: “En una de estas (peleas), la discusión comenzó a la hora de la cena. Él (su padre) tiró enfurecido la mesa por los gritos de Katy (su madre), a quien persiguió por la cocina. Ella buscó un cuchillo y lo amenazó con cortarlo en dos, pero terminó golpeándolo con el teléfono y rompiéndole la nariz". La toxicidad también era parte del ambiente. Sus padres se divorciaron dos veces y se casaron en tres oportunidades. Las idas y vueltas entre ellos eran moneda corriente. “Me asustaba en esos momentos, pero incluso entonces e inmediatamente después de ellos, nunca cuestioné el amor que se tenían mamá y papá o el amor que nos dieron, pero eso lo vivimos”, expresa el actor en su obra.

Si alguno de los tres niños (Matthew o sus hermanos) hacía algo que a ellos no les gustaba le lavaban la boca con jabón. Asimismo, las fuertes cachetadas que dejaban marca se hicieron comunes en aquella casa. En todo momento remarcaban que de esa manera sería un hombre recto cuando creciera.

Hoy su presente es totalmente diferente. Está en pareja con la modelo brasileña Camilla Alves y juntos tuvieron tres hijos –Levi, Vida y Levingston-. “No crío a mis hijos de la misma manera que mis padres me criaron... pero no me atrevo a juzgar cómo lo hicieron mis padres porque cada vez que me metía en problemas, o me daban con el cinturón o lo que fuera, es porque me lo ganaba”. Matthew junto a su pareja Camilla Alves y sus tres hijos

Desde hace varios años, junto a Camilla comandan la fundación Just Keep Livin. Allí ponen mayor énfasis en la educación de niños y adolescentes. También, reciben a menores que sufren violencia en sus casas. En alguna oportunidad comentó que la misión es que todos aquellos que llegan tengan una infancia distinta a la que tuvo él. “No tuve la estructura perfecta en mi infancia, pero estaba en una posición en que a pesar de todo nunca me consideraría un perjudicado”.