Revelan que Ben Affleck hizo “match” en una aplicación de citas con una rubia despampanante

Jennifer Lopez y Ben Affleck están comprometidos y prontos a celebrar lo que seguramente será la boda del año. Luego de que se supiera la cláusula sexual del contrato prematrimonial que firmó la pareja, donde se comprometen a tener sexo cuatro veces a la semana, ahora corren rumores de una supuesta infidelidad de Ben. Es que se filtró una polémica conversación entre el actor y Emma Hernan, estrella de la serie de televisión “Selling Sunset”.

De acuerdo con los mensajes y declaraciones de Emma Hernan, Ben Affleck la buscó antes de que formalizara su relación con JLo a través de “Raya”, una exclusiva aplicación de citas. La actriz no hizo caso a los mensajes y aseguró que si hubiera respondido, la relación entre la Diva del Bronx y el actor de Batman no hubiera existido. Durante un episodio del exitoso programa de Netflix, “¿Crees que somos amigos?”, la estrella de “Selling Sunset” dijo que Ben le pidió salir contactándola por dicha aplicación. Hernan reveló que había hecho match con Affleck en “Raya”. “Puede que me haya mandado un mensaje o no. Puede o no haberme pedido tomar un café en varias ocasiones”, explicó y añadió “no fui”. Ante las bromas que surgieron sobre si Bennifer se hubiera frustrado por culpa de Herman, la actriz dijo “¿verdad que sí? ¡Fue justo antes de eso! Quizás lo habría estropeado. Tenemos esa conexión de Boston, esa fue su frase para tratar de ligar conmigo”, aseguró Emma.

Por su lado, un representante del actor dijo a un medio de comunicación que las declaraciones de Emma Hernan son falsas aclarando que “Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido miembro activo de la aplicación durante los últimos años”.

Cabe destacar que el ganador del Oscar, ha sido relacionado con la utilización de aplicaciones para citas, y no es la primera vez que le toca vivir esto ya que se había vuelto viral en 2021 después de que revelaran que buscaba conocer a alguien en dicha app. En ese momento, Ninive Jay, una usuaria de la aplicación de famosos, publicó un video en TikTok en el que reveló que había rechazado al actor cuando él le propuso salir, debido a que pensó que era un perfil falso.

Por su parte JLo no ha brindado ninguna declaración, solo ha levantado en su cuenta de Instagram un video donde se la ve comiendo una paleta verde, el mismo color del anillo de compromiso que le regaló Ben, con una canción de fondo de Nicky Minaj y Coy Larey, titulada “Blick, Blick”. Con esto, los seguidores de la cantante argumentaron que se trataba de la respuesta a la supuesta infidelidad de Ben.