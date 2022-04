Lyn May arremete contra Becky G y Anitta

La vedette mexicana Lyn May, aclara que es la reina del reggaetón porque hace años que viene haciendo esos pasos de baile que actualmente le copian algunas cantantes. Después de haber probado suerte con el género urbano con su tema “Loba”, en respuesta de la canción “Perra” de J Balvin, por el cual el cantante fue señalado de agredir a las mujeres, ahora arremete con todo y se enfrenta a Becky G y Anitta, a quienes acusa de imitarla, aclarando que las coreografías de contorneo sobre el escenario que hacen ambas, ella lo había iniciado hace varios años atrás.

“Aquí la única que baila y canta reggaetón soy yo”, advirtió la vedette. “Yo llegué con todo desde hace mucho tiempo, ellas me copian a mí, pero pues no les sale muy bien” declaró a los medios de prensa. Con respecto a Anitta que es tendencia en redes sociales por el challenge de su tema “Envolver”, la actriz mexicana aseguró que su figura es mejor a los 69 años que la de la intérprete brasileña, asegurando que sus glúteos no son lo suficientemente firmes. “Anitta tiene nalgas bien aguas aguadas ¿se las han vistos? Parecen gelatina. Dios mío, a mí me daría pena, yo tengo cuantos años haciéndolo y ella apenas va, pobrecita”, disparó.

Lyn May aclaró que el “Anitta Challenge” lo creó ella, aunque las reguetoneras no lo reconozcan. Asueguró que “ni siquiera les sale bien”, por lo que dijo estar cansada de que Anitta, Karol G y Becky G le copien sus pasos de baile. Además presumió de su figura asegurando que se mantiene como está gracias a unas constantes rutinas de ejercicio.

Con respecto a sus nuevos proyectos, Lyn May adelantó que está preparando un espectáculo que la llevará a Estados Unidos, y luego recorrerá México por lo que se encuentra ensayando nuevos movimientos de coreografía. También dejó en claro que le gustaría hacer una colaboración con el Grupo Firme, que en los últimos años ha alcanzado la fama con sus interpretaciones. Dijo que buscará trabajar con Edwin Caz, vocalista del Grupo Firme, así como lo hizo con Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey. De los integrantes del Grupo Firme afirmó “son mis cuates, ellos ya cantaron ‘Loba’ conmigo, son a todo dar, los amo, los adoro”.

Sin duda, la vedette sigue dando que hablar y se encuentra más vigente que nunca.