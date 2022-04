El triste motivo por el que Thalía suspendió la fiesta de 15 años de su hija

Thalía se mantiene vigente y es una de las figuras más queridas en su país gracias a todas las telenovelas que protagonizó y por las canciones que enamoraron a sus fans alrededor del mundo. Hace varios meses que la artista mexicana venía viviendo con gran entusiasmo los preparativos para el cumpleaños de 15 de su hija Sabrina Sakaë. Sin dudas, es una edad muy especial, por lo que se estaba preparando una fiesta acorde al acontecimiento. Sin embargo, hace unos días se dio a conocer la noticia de que la celebración ha sido suspendida y comenzaron a surgir una serie de especulaciones sobre esto. Primero se mencionó que era porque la actriz y su esposo Tommy Mottola, atravesaban problemas financieros, luego corrió el rumor que la cancelación se debió a que la pareja se encontraba en una crisis matrimonial.

Ahora, el diseñador mexicano Mitzy, quien está a cargo del vestido de la jovencita, reveló la verdadera razón por la que la artista tomó la decisión de cancelar un festejo tan importante. Se debe al estado de salud por la que su abuela, Eva Mange, está atravesando en estos momentos. “Ahorita está suspendida la fiesta. No sabemos nada”, explicó a los medios de comunicación. “Thalía está respetando lo que está sucediendo con su abuela. Se debe más a su abuelita que a otra cosa”, aclaró. “De los 15 años, nada. No se si se vaya a suspender realmente. Aunque ustedes no lo crean, está cien por ciento pendientes de su abuela. En todos los aspectos ella está atenta, está pagando todo, que no le haga falta ni un peso a su abuelita”. Añadió el diseñador.

Si bien la artista es muy abierta en sus redes sociales, aún no ha hablado sobre esto. Sin embrago, Mitzy reiteró que Thalía está pendiente de todo lo que se refiere a su abuelita.

La hija de Tommy Mottola cumplirá 15 años el próximo 7 de octubre, por lo tanto estaba previsto realizar una fiesta como indica la tradición, los preparativos debían estar en marcha, pero tras lo señalado por la cantante, la celebración no llevará a cabo, al menos en la fecha del nacimiento de Sabrina Sakaë.

Una vez aclarado el motivo de la suspensión momentánea de la fiesta de 15 años de la hija de Thalía, quedan descartadas las hipótesis que se estaban barajando sobre la crisis matrimonial o los problemas financieros que pudiera haber tenido la pareja.