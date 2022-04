Así cruzó Camila Cabello la frontera de México y Estados Unidos cuando tenía solo 7 años

La cubana Camila Cabello es considerada en la actualidad como una de las artistas más influyentes de la industria musical. Con sus éxitos “Havana” y “Señorita” ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Sin embargo, no se olvida de sus raíces y las experiencias vividas al dejar atrás a la familia para emigrar en busca de mejores oportunidades.

Nació el 3 de marzo de 1997, en La Habana, Cuba. Su madre es cubana y su padre mexicano, quienes en un momento determinado decidieron hacer lo imposible para llegar a Estados Unidos y sentar residencia en ese país. Ahora, la joven con una carrera musical que no para de crecer, recordó cómo fue la aventura de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos con su madre, tenía 7 años y debieron dejar atrás a su padre para hacerlo. “Mi mamá cruzó la frontera mexicana conmigo cuando yo tenía 7 años. Tuvimos que dejar atrás a mi papá. Ella solo llevaba un poco de ropa en una mochila, básicamente nada de dinero, no hablaba en inglés”, contó Camila en el espacio Carpool Karaoke del programa The Late Late Show with James Corden (CBS)

La artista de 25 años, nacida en La Habana, se mudó a México cuando tenía 5 años. Dos años más tarde, su madre y ella decidieron cruzar la frontera y acogerse a la política “Pies secos/Pies mojados” que estaba vigente en ese momento en Estados Unidos para los ciudadanos de la isla.

Luego, esperaron a su padre del otro lado. “Mi papá literalmente cruzó nadando el río”, contó Cabello. También confesó que cuando iban a emprender la emigración, sus padres le dijeron que iban a ir a Disney World, y solo se llevó con ella un diario y un juguete.

No es la primera vez que Camila recuerda este episodio. Una vez en una entrevista dio que ahora era consciente del peligro y del miedo que seguro tuvieron sus padres. “No me di cuenta en ese entonces, pero, oye, ahora soy consciente. Pienso en el miedo que ambos tuvieron que pasar. “Decidimos empezar de cero, con un par de cientos de dólares, la ropa que llevábamos en la espalda, ninguna familia en los Estados Unidos, y sin idea de lo que iba a suceder al día siguiente”. “Cada vez que tengo que tomar una decisión y siento miedo, mi madre siempre me recuerda aquel día que cruzamos la frontera. Ese día, ella sabía que si se paraba a pensar en lo que estábamos haciendo, el miedo le haría retroceder”, confesó la artista cubana.