Ángela y Pepe Aguilar rompen el silencio y hablan sobre el escándalo de las fotografías

La polémica de la familiar Aguilar sigue dando que hablar. A raíz de que se difundieran unas fotografías donde se la ve a Ángela Aguilar, de 18 años, y a Gussy Lau de 33, dándose un beso en una situación muy fogosa, la representante del regional mexicano viajó con su familia a París para alejarse de la tormenta. A pesar de esto, el escándalo continuó, y ahora la joven cantante y su padre rompieron el silencio.

Antes del viaje a Europa, la artista había salido al paso con un video donde expresó sentirse violentada y triste tras las filtraciones de las fotos, ya que eso pertenecía a su vida privada, y al mismo tiempo, declaró que se sentía decepcionada por una persona a la cual ella le tenía mucha confianza.

En el aeropuerto de la ciudad de Nueva York, donde tienen algunas presentaciones, Ángela y Pepe Aguilar fueron interceptados por reporteros del programa El Gordo y la Flaca (Univisión). Ante las preguntas que le hicieron, la joven envió un mensaje a todos los que la apoyaron en toda esta situación que le tocó vivir. “Los quiero más y estoy muy feliz y agradecida, y estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo”, dijo.

Además, agregó que no cree que haya gente que quiera hacerle daño diciendo: “no, yo creo que no, creo que todo el mundo está viviendo igual que yo, que Dios los bendiga a todos”. Al mismo tiempo, aseguró que no está molesta con nadie y envió un mensaje a los que la habían criticado, “puro amor, pura paz, y pura vibra para todos”, sostuvo.

Por su parte, su padre Pepe Aguilar también agradeció a los que apoyaron a la familia. “Los quiero mucho yo también a ellos, son cosas de la vida, si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico”, dijo. El papá de Ángela, al profundizar en el tema aclaró que algún día hablaría de todo lo que paso, pero que este no era el momento. “Es que no quiero hablar. No voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos”, señaló. “Cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, hablaremos. Saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre. Pero esperemos tantito”, terminó.