Este será el nuevo co-conductor de Eugenio Derbez en la cuarta temporada de LOL

LOL 4 está cada vez más cerca de llegar con una nueva entrega a pura risas por Amazon Prime. Luego de tres exitosa temporadas de LOL: Last One Laughing, Eugenio Derbez y un grupo de comediantes están preparados para hacer reír a todos superando las pruebas que se presenten en el reality show. Cabe recordar que, los que entren a la casa de las risas no podrán reís, sonreír o esbozar alguna sonrisa porque haciendo esto perderán.

Para esta nueva temporada, el actor mexicano estará rodeado de una selección de grandes comediantes conformada por veteranos y nuevas figuras de la comedia mexicana, dispuestos a dejarlo todo dentro de la casa de LOL. También se viene la incorporación de otro de la dinastía Derbez. Hace unos días, Eugenio avisaba en sus redes sociales “para la cuarte temporada de LOL traigo al mejor refuerzo, ¿será que dos cabezas detecten risas mejor que una.

Se trata de su hijo José Eduardo Derbez, que formará parte del jurado para ver quien ríe primero. Ahora serán padre e hijo los encargados de conducir el programa y ver quien ríe primero. Los Derbez tratarán de incomodar a los que entren en la casa con ocurrencias de todo tipò, buscando de esta manera que algunos de los participantes muestre una sonrisa y pierda.

Integrantes de la cuarta temporada

Lo que se debe destacar es que los retos se encaran en pareja, por lo que no solo uno tiene que aguantarse la risa, sino que también debe cuidar que su compañero de competencia no se ría con las ocurrencias de sus rivales e inclusive de las bromas de su pareja.

Los primero en confirmar su presencia fueron Juan Carlos “El Borrego” Nava, y Juan Casasola. Posteriormente se confirmó la participación de Eduardo Videgaray y José Ramón “El Estaca” San Cristóbal. Platanito Show y El Escorpión Dorado también están anotados. Alexis de Anda y Ray Contreras serán los encargados de dar el lado joven, y por último la dupla femenina conformada por Isabel Fernández y Karla Camacho. Como parte de la promoción, Eugenio Derbez compartió en sus redes algunos videos de entrevistas realizadas a algunos de los participantes.

Estreno

La cuarta temporada de LOL estará disponible en la plataforma Amazon Prime a partir del próximo 6 de mayo. Esperan que esta nueva temporada logre convertirse en tendencia, gracias a los retos que puedan proponer Eugenio y José Eduardo Derbez.