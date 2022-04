Christian Nodal reveló quién es la mujer que reemplazará a Belinda

Días antes de San Valentín, una de las parejas más famosas de México, Christian Nodal y Belinda, decidieron dar fin a su relación, en la que ya llevaban algunos meses comprometidos.

Pero el amor no fue lo único que se disolvió con su ruptura, pues la pareja había grabado una canción a dúo, e incluso habían compartido algunos adelantos en sus redes sociales. Sin embargo, el tema “Por el resto de tu vida” no llegó a ver la luz, porque la ruptura entre los músicos se interpuso.

La canción había sido grabada hace 6 meses, cuando los cantantes todavía estaban juntos, y aunque sus seguidores guardaban la esperanza de escucharlos a dúo por última vez, eso no va a ser posible y la decisión parece ser irrevocable.

Tal es así, que el propio Nodal fue el encargado de confirmarlo. Ante las insistentes preguntas de sus fans sobre la posibilidad de que la canción finalmente sea estrenada, durante una transmisión en vivo de Instagram, Christian respondió: “Sí va a salir, pero con Tini”.

De este modo, se devela el misterio para conocer quién será la voz que acompañe al cantante mexicano en un tema cuyo título sugiere una gran declaración de amor.

La argentina Tini Stoessel, intérprete de éxitos como “Miénteme” y “Maldita foto”, y exnovia de Sebastián Yatra, acompañará a Nodal en esta ocasión, confirmación que indignó a algunos de los seguidores de “Nodeli”, como llamaban cariñosamente a la pareja.

Tal es así que, como si ella tuviera alguna responsabilidad al respecto, en las redes sociales, algunos usuarios arremetieron contra la talentosa Tini: “Por el resto de tu vida no es sólo una canción, @TiniStoessel es la historia de amor desde el inicio entre Belinda y Nodal. Es un golpe bajo a Belinda y a todos sus fans. De miles de canciones que tiene, tenía que @elnodal grabar justo esa contigo, más bajo no puede ser”, se quejaron a través de Twitter.

El mexicano no dio más detalles sobre el lanzamiento de “Por el resto de tu vida”, que originalmente estaba programado para el 14 de febrero. Tampoco se sabe si Nodal y Tini ya han grabado la nueva versión, pero como no hay mal que por bien no venga, lo cierto es que el revuelo que la noticia generó entre los seguidores -tanto de Nodal, como de Belinda, e incluso de Tini- aumenta la expectativa sobre la nueva pieza, que ya todos queremos escuchar.