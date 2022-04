Cuál de las hermanas Kardashian tiene más cirugías

O los amas o los odias, pero no se puede negar el hecho de que las Kardashian son inmensamente populares en todo el mundo. Pero toda su fama viene de la mano de años de escándalos, controversias y rumores de pasar por el quirófano infinidad de veces para lucir los cuerpos que tienen hoy en día.

Desde los labios carnosos de Khloé hasta las grandes pompas de Kim, te traemos información sobre qué miembro de la familia se ha hecho más cirugías plásticas.

¿Cuál de las hermanas Kardashian se ha operado más?

Khloé Kardashian

Cuando las Kardashian hicieron su debut en la televisión en 2007, no hubo manera de disimular el hecho de que Khloe definitivamente se veía diferente a las demás. Un poco más corpulenta y más alta que sus hermanas, a menudo era víctima de trolls que se burlaban de su peso.

Aunque ha compartido que nunca la han lastimado ese tipo de comentarios, podemos discrepar, ya que su programa de televisión y estilo de vida actual se trata de ir al gimnasio y mantenerse en forma, que es probablemente a lo que podemos atribuir sus cambios físicos.

Al igual que sus hermanas, ha sido acusada de operarse la cara y la nariz, lo cual ha negado en reiteradas oportunidades. En cambio, dice que su nariz y rostro más delgados son el resultado del "contouring" y que la forma de su cuerpo se debe a un estilo de vida saludable y un estricto régimen de acondicionamiento físico.

Kim Kardashian

Como la mayoría de sus hermanas, el rostro y la figura de Kim Kardashian han recorrido un largo camino desde el estreno de KUWTK. A lo largo de los años, solo admitió haberse hecho rellenos y botox, pero en los constantes rumores de cirugía plástica la han acusado de hacerse una intervención para lograr el conocido “trasero brasileño”, una operación de nariz, una operación de senos, liposucción y levantarse la línea de cabello.

La madre de tres hijos atribuye su cambio de rostro y físico, al igual que sus hermanas, a las excelentes técnicas de maquillaje y al ejercicio.

Kourtney Kardashian

Parece que la mayor de las Kardashian, conocida por su estilo de vida saludable que implica ejercicio diario y una alimentación sana, no ha envejecido ni un poco. Sin embargo, eso no significa que no haya tenido un poco de ayuda por parte de los cirujanos.

En una entrevista, admitió haberse operado los senos cuando aún estaba en la universidad, un procedimiento del que se arrepiente profundamente. Según Kourtney, si pudiera retroceder en el tiempo, no se habría hecho nada porque siente que antes era mucho más linda.

¿Qué te parecen las transformaciones de las hermanas Kardashian?