¿Cómo fue la vida de Sam Asghari antes de conocer a Britney Spears?

Con las emociones a tope, Britney Spears ha vivido en los últimos meses experiencias que marcarán su vida. Desde obtener la libertad por la que luchó durante trece años, hasta su reciente embarazo, pasando por momentos de disfrute en pareja, viajes y festejos.

Sin embargo, y aunque están juntos desde hace muchos años, poco se sabe de Sam Asghari, el modelo iraní que la cantante conoció durante la grabación del videoclip de Slumber Party y desde entonces se convirtió en su apoyo fundamental.

Hesam Asghari, de 27 años y nacido en Irán, siempre ha querido ser actor y fue precisamente uno de sus trabajos, el vídeo musical de Slumber Party en 2016, el que les unió. “Él sabía mi nombre, pero no me conocía realmente (…) Empezamos a hablar acerca de sushi y otras cosas que nos gustaban y quedamos para ir a comer sushi un día” contó Britney a principios de 2017 en US Magazine. Luego sobrevino el intercambio de teléfonos y las primeras citas.

Aunque siempre ha sido reservado, Asghari contó en una entrevista a The New York Times que se mudó de Irán a California con doce años para reunirse con su padre, que había llegado varios años antes, dejando a su madre y sus tres hermanas en Teherán.

“No fue difícil en absoluto. Me resultó fácil” confesó. Una vez instalado en Estados Unidos, fue vendedor Best Buy, compañía dedicada a los productos tecnológicos, y trabajó enrollando sushi.

Como actor ha aparecido en un capítulo de la serie de HBO Max, Hacks, en 2021, y actualmente rueda con Mel Gibson el que será su gran debut en el cine, Hot Seat. Su representante Brandon Cohen comentó que su papel será el de un sargento SWAT, lo que pondrá de relieve su talento para las escenas de acción, justo la disciplina para la que se está formando.

Además de sus comienzos en lo actoral, Asghari gestiona desde hace años un servicio de entrenamiento personal en línea, un sistema bajo suscripción en el que los usuarios reciben consejos para ejercitarse y también dietas personalizadas. El joven, que comenzó el emprendimiento por una necesidad personal, se volvió muy exitoso y comparte las rutinas en su perfil Asghari Fitness.

En cuanto a la situación legal que Britney tuvo que enfrentar con su padre, Sam se pronunció diciendo: “No tengo ningún respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y nos pone obstáculos constantemente”.

También se expresó sobre el momento que atraviesan como pareja, asegurando que el matrimonio y los hijos son parte de la evolución natural de una pareja unida.

El bebé por nacer será el primer hijo del Iraní, mientras que Britney tiene dos adolescentes junto a Kevin Federline: Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15.