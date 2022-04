Esto enamoró por completo a Ashton Kutcher de Demi Moore

Aunque la diferencia de edad entre la pareja nunca ha sido un obstáculo, sí fue el motivo por el que nunca le sacaron las miradas de encima. De parte de Ashton Kutcher no había interés cuando la conoció. Sin embargo, hubo algo que lo enamoró por completo de Demi Moore. Te lo contamos todo.

Por su parte, Demi Moore siempre dijo que lo suyo con Ashton Kutcher fue amor a primera vista, ya que se enamoró de él ni bien lo vio en una fiesta en el año 2003. Sin embargo, el actor confesó en varias oportunidades que no le interesaba, incluso dijo que se había fijado en otra asistente que se encontraba en la misma celebración.

Qué lo enamoró a Ashton Kutcher de Demi Moore

“La noche que le conocí apenas me dijo dos palabras, él estaba fijándose en otra persona" aseguró Moore. Sin embargo, la bellísima y talentosa actriz de tres hijas con su exmarido, Bruce Willis, admitió orgullosa que su suerte luego cambió en una fiesta y luego en una habitación de hotel.

La artista, que le llevaba 15 años a Kutcher, abandonó la 'suite' para llamar a sus niñas, lo que sorprendió totalmente al actor. Así fue como no solo se fijó en ella cuando la vio hablando con sus hijas, sino que fue lo que lo enamoró por completo.

"Abrió la puerta y dijo: 'Es lo más bonito que he escuchado nunca', y cerró la puerta. Yo pensé: 'Bien, es alguien diferente'" contó Kutcher en una entrevista para el programa Live with Regis and Kelly.

Luego, la pareja se puso en contacto a través de mensajes y por su parte Demi Moore cree que eso fue lo que sentó los cimientos de su matrimonio. Además, confesó: “Cuando comencé mi relación con Ashton, estaba convencida de que veía las cosas con claridad y de que, por fin, me conocía perfectamente. Junto a él no me sentía insegura, era la relación que siempre había querido, basada en un amor puro, sencillo y profundo. Además, al parecer el destino me lo estaba poniendo en bandeja: intimidad de verdad, un alma gemela".

Una guerra: qué sucedió entre Ashton Kutcher y Demi Moore

En ese entonces Ashton Kutcher tenía 25 años y Demi Moore 40. Sin embargo, tal y como explicó la actriz en su polémica biografía, para ambos ese no era un impedimento en absoluto: "Ninguno de los dos notaba la diferencia". Luego vinieron años de amor, de complicidad y eran la pura imagen de una pareja que ante el mundo, se mostraba casi perfecta.

Llegó un día en que la protagonista de Ghost descubrió que Ashton le había sido infiel con una chica más joven y todo cambió. No obstante, antes de que el mundo se le viniese encima, Demi Moore contó lo enamorados que estaban:

"Ashton y yo supimos desde el principio que queríamos tener un hijo juntos . (....) Esta vez mi prioridad era construir una base sólida para la relación y disfrutar del tiempo en pareja antes de traer un nuevo miembro. Pero también había pasado la barrera de los 40 así que para deshacernos de la presión decidimos congelar algunos embriones, a pesar de que solo llevábamos unos meses juntos".

Pasaron pocos meses, y Demi Moore quedó embarazada. Decidieron casarse en la isla privada de Parrot Cay, con playa y un precioso anillo de compromiso de Cartier vintage: "Iba a ser una niña y la llamamos Chaplin Ray por una mujer que había conocido en España y que había sido mi intérprete durante la promoción de ´La teniente O´Neil´. El nombre me robó el corazón, igual que la niña que se estaba gestando en mi vientre".

Tristemente, tras una revisión rutinaria, mientras transitaba el sexto mes de embarazo descubrieron que su bebé estaba muerto, lo que implicó una tremenda depresión en la actriz al punto de echarse la culpa a ella misma de lo que había pasado.

La actriz confesó en su libro, que Ashton cada vez empezó a estar más ausente y aunque ella hacía todo lo posible para que su matrimonio funcionase, no lo consiguió: "Cuando él me confesó que fantaseaba con incluir a una tercera persona en nuestra cama, no me negué. Y no lo hice porque quería demostrarle que podía ser una mujer divertida, despreocupada y de mente abierta (...) . Pero en cuanto una tercera persona entra en la relación, ese lugar sagrado que tenías reservado para ti empieza a peligrar".

Finalmente, tras los rumores de que Ashton Kutcher la había engañado nuevamente y con una joven de 21 años, es cuando por primera vez la actriz enfrentó al público. A las pocas semanas después, el propio actor le soltó la bomba: "Creo que debería mudarme a mi casa".

Así fue como, el 11 del 11 de 2011, la actriz ofreció un comunicado para que se terminara de especular y anunció su polémico divorcio con Ashton.

