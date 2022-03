Jaripeo sin Fronteras 2022 es más que una muestra del folklore, de la música, la cultura y la tradición mexicana. Su concepto, cuando lo creó Ángela Aguilar junto a toda su familia, fue más allá de todo eso. Por eso es que, todas las canciones que cantan en el show, son tan ovacionadas.

Cuando estaba a punto de salir a la luz este nuevo proyecto de Jaripeo sin Fronteras 2022, el propio Pepe Aguilar, junto a su talentosa hija, Ángela Aguilar, salieron a explicar de qué se trataba.

Lejos de ser una vitrina para cantar con la banda y el mariachi, rodeados de caballos derrochando sus destrezas en el arte de la charrería, explicaron que el show tiene un concepto que implica “mucha responsabilidad y mucha conciencia” tanto para las generaciones de antes como para las nuevas.

Con esta idea, quisieron representar el pasado de sus ancestros y esas raíces que les permitan a todos entender su presente y arraigarse mucho más a las tradiciones que vivieron sus padres y sus abuelos en algún momento de sus vidas.

Jaripeo Sin Fronteras 2022: Las canciones más ovacionadas de Ángela Aguilar

Entendiendo que “Jaripeo sin Frontera” es una celebración, una fiesta, un jolgorio que le rinde homenaje a la música que vio nacer a grandes y hoy representa a las nuevas generaciones, hay canciones de Ángela Aguilar que fueron de las más ovacionadas.

Mientras, la joven, en varias oportunidades, ha contado por qué canta esta música más que otras. “A mí siempre me preguntan por qué canto esta música si es para gente grande y yo les digo ‘porque me gusta’. A mí nadie me dijo ‘tienes que cantar mariachi’, no, a mi solita me nació el gusto”.

De todas las canciones que Ángela Aguilar canta en Jaripeo sin Fronteras 2022, las más ovacionadas son: “La llorona” un clásico de la joven que emociona hasta las lágrimas, y "La basurita" que, cuando sale montada en su caballo y un vestido con la bandera mexicana, la gente no para de aplaudir. Asimismo, están también las nuevas que son: “Ahí donde me ven”, “En realidad” y “Dime cómo quieres”.

Mientras, vale destacar que Pepe Aguilar también enamora con sus grandes éxitos y, por su parte, su hijo Leonardo se les une a ambos para interpretar la mayoría de los temas del folclore mexicano.

¿Cuál de todas las canciones nombradas es tu preferida en la voz de Ángela Aguilar?