¡Hasta Paris Hilton reaccionó! El coleccionista de Barbies que recrea los atuendos de las famosas

Jesús Medina es un joven diseñador mexicano oriundo de Jalisco, cuyos trabajos de alta costura poseen una particularidad: son en miniatura.

Se trata de diseños inspirados en las alfombras rojas y eventos de las celebridades más famosas del mundo, que Medina adapta a los diminutos cuerpos de su extensa colección de Barbies.

De esta manera, el coleccionista de la famosa muñeca de Mattel, ha conseguido lograr las réplicas de los atuendos utilizados por famosas como Paris Hilton, Eiza González y Andrea Meza.

En 2021, cuando volvió a realizarse el Met Gala después de su suspensión debido a la pandemia, el evento de caridad reunió a las superestrellas y el joven diseñador recreó a la perfección los looks más emblemáticos de la red carpet.

El tema de la gala fue ‘In America: A Lexicon of Fashion’ y aunque muchos de sus invitados no siguieron al pie de la letra el tema, los impresionantes looks de sus invitados fueron gran tema de conversación. Algunos de los atuendos que más llamaron la atención fueron los de Kendall Jenner, Kim Kardashian, Hailey Bieber, Emily Ratajkowski y la sexy mexicana Eiza González.

Gracias a la afición del talentoso mexicano, muchas de las famosas cumplieron el sueño de tener su propia Barbie personalizada, que imitó el estilo y el sello personal de cada una.

Además, recientemente recreó en versión Barbie los modelos de la colección otoño invierno de la firma Versace, y entre su colección tiene una dedicada a los personajes de Disney, una a las postulantes a Miss Universo 2021, con los distintos desfiles del certamen, y dentro de la colección dedicada al Met Gala, el icónico traje negro que cubría todo el cuerpo -e incluso el rostro- de Kim Kardashian.

Varios de sus últimos posteos están dedicados a su diseño inspirado en el emblemático vestido que la Miss Universo 2021, Andrea Meza, llevó a los Billboard Latin Music Awards 2021.

Este talentoso joven no solo es coleccionista, también diseña vestuarios para sus barbies, crea escenografías y hasta hace divertidas recreaciones, que da a conocer a través de su cuenta de Instagram.

Jesús asegura que cuando comenzó a crear y coleccionar vestidos se sentía diferente, dado que en Villa Guerrero no hay personas que tengan la misma afición que él.

Sin embargo, a través de la web ha contacto con aficionados al coleccionismo de muñecas en distintas latitudes.