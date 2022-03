Bradley Cooper llevó a une mujer muy especial a la entrega de los Oscar

La gala de los Oscar es, sin dudas, una noche especial. Los intérpretes de los filmes más aclamados de la industria asisten con sus mejores atuendos, dispuestos a pasar una noche lujosa. Y la elección de la pareja que los acompaña esa noche, no es un tema menor, sobre todo para quienes están solteros.

Es el caso del afamado Bradley Cooper, quien se encuentra separado de Irina Shayk, mamá de su pequeña hija, desde 2019. Sin embargo, y al igual que en 2019, en esta 94° edición de los premios, eligió asistir acompañado por su madre, Gloria Campano.

El intérprete de Nightmate Alley, pese a no estar nominado este año en ninguna categoría, se aseguró una buena compañía. Claro está, su madre es alguien muy importante en su vida, a quien permanece muy cercano, sobre todo desde la muerte de su padre, ocurrida en 2011 debido a un cáncer de pulmón.

La dupla madre-hijo deslumbró con la elegancia que los caracteriza, además de su natural belleza que, al parecer, va en los genes. Bradley lució un esmoquin negro de Gucci, y su mamá llegó a tono, con un vestido negro con detalles en encaje, una chaqueta y joyas de diamantes.

En la edición 2019, el actor y su madre también llegaron juntos, y al terminar la ceremonia, Gloria se hizo acreedora de un especial saludo por parte de Julia Roberts, quien se desempeñaba como presentadora: “Bueno, aparentemente, eso concluye la 91ª edición de los Premios de la Academia”, dijo Roberts después de otorgarle a Green Book el premio a la Mejor Película. “Me gustaría felicitar a todos los nominados y buenas noches a la madre de Bradley Cooper y a mis hijos, y gracias por mirar”, expresó la actriz.

La bonita relación entre Bradley y su mamá no sólo se expresa en momentos de eventos y celebraciones: durante la primera etapa de la pandemia, el actor atravesó un aislamiento muy estricto para cuidar la salud de Gloria, que tiene 80 años y algunas afecciones de salud.

De tal manera que el actor de 47 años, junto a su mamá y su pequeña hija Lea, pasaron mucho tiempo juntos sin abandonar su hogar ni por un momento. "Estoy con mi hija, con mi madre y con dos perros, así que no hemos abandonado la casa en ningún momento. Mi madre va a cumplir 80 años muy pronto y tiene una bolsa de colostomía, así que no puedo permitir que nadie entre aquí. Yo no puedo salir tampoco, porque si ella se infecta, básicamente todo se acabó para ella", explicó en ese entonces.

El actor de “A star is born” detalló que se encontraban en una pequeña casa con un patio trasero, lo que les permitía estar cómodos y realizar muchas actividades con la pequeña, como si se tratara de una guardería privada.

Pero parece que su costumbre ya es tendencia: en la 94° edición de los Oscars, Bradley Cooper no fue el único que asistió a esta gala acompañado por su mamá: la misma elección tuvieron el snowboarder olímpico recientemente retirado Shaun White quien llegó acompañado por Cathy White a los Oscar; y la estrella emergente de Belfast, Jude Hill, también invitó a su madre, Shauneen Hill, como su cita.