Juan y Lupillo son los integrantes de una de las familias más famosas y polémicas de México, los Rivera. Son los hermanos menores de la difunta cantante Jenni Rivera y, al igual que ella, han conseguido establecer su carrera dentro de la industria musical. No obstante, pese a que los une la misma pasión, los artistas no pudieron ocultar sus secretos más profundos y siguen distanciados desde hace muchos años.

Juan y Lupillo Rivera han protagonizado más de un cruce públicamente debido al intercambio de pensamientos que han tenido. Aun así, sus fieles seguidores siguen sin perder la esperanza de algún día volver a verlos unidos. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esa rivalidad por la que no pueden avanzar y tener una buena relación? Conoce todos los detalles.

Juan y Lupillo Rivera no pudieron ocultar sus secretos más profundos

La denominaron "La guerra de las declaraciones entre los hermanos Rivera". Así es, ninguno de los dos pudo ocultar sus secretos más profundos y compitieron a ver quién lanzaba dardos más fuertes de sus bocas. Precisamente, en mayo del año pasado, la enemistad que ya existía entre Lupillo y Juan Rivera lamentablemente revivió y dio de baja toda posibilidad de una reconciliación.

De acuerdo con Juan, dice que el exnovio de Belinda es quien ha iniciado y provocado todos los conflictos, al punto de humillarlo en varias oportunidades. Pero, de parte de Lupillo, aseguró que no solo había sido ofendido él, sino también al resto de su familia.

“‘Yo a mi carnal lo amo mucho’. Hace una semana o dos me dijo: ‘Sigues siendo el mismo pend*** que me la pela hoy como me la pelaba de niño’ y les soy sincero, le respondí: pues no ha de estar muy buena porque todas te dejan” dijo Juan Rivera en una entrevista.

Pero, como se ve que nunca están de acuerdo y no pueden evitar sacar sus secretos más profundos, lo último que hizo estallar a Juan fueron las declaraciones de Lupillo, cuando se autoproclamó protector de los hijos de Jenni, siendo una mentira, ya que, según Juan, este no los ve desde hace muchos años.

Mientras, Juan en un vídeo en su cuenta de Instagram aseveró: “Le preguntaron qué pensaba de lo que estaba sucediendo con mis sobrinos. Qué feo, pero él dijo que no había lados, pero que mis sobrinos no tenían mamá y papá y él tenía que apoyarlos y tenía que enseñarles cosas de la vida. Estoy de acuerdo, es nuestro deber”.

De parte de Lupillo, la respuesta no se hizo esperar: "el estar cerca de la familia no te hace mejor persona y estar lejos de la familia no (te) hace persona mala tampoco, son las cosas de la vida". Así también a la polémica se sumó su hermana Rosie que dijo: " Esto duele y ayuda al mismo tiempo. La verdad nos hace libres aunque duela. Sé que lo amas. Incluso ahora. Debajo de todas las emociones de ambos lados, sé que hay amor".

Entre tantas cosas que han hecho pelear a ambos, Juan recordó lo que más le molestó de Lupillo cuando cantó el tema “Yo te extrañaré” en el funeral de su hermana Jenni, cuando el pacto era que esa canción jamás saldría a la luz: “Él le prometió a mis sobrinos que esa canción nunca iba a salir, que la grabó nada más para ellos” reveló Juan muy molesto.

De no creer porque, ni por el recuerdo del cumpleaños de su hermana, ni por sus sobrinos, Juan y Lupillo Rivera han dejado de discutir, como lo hacen desde hace más de 7 años.

¿Crees que Juan y Lupillo Rivera se reconciliarán algún día?