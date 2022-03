Marjorie de Sousa encandila las redes presumiendo su belleza frente al espejo

Marjorie De Sousa ha demostrado a lo largo de los años que es una artista que posee una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. Es que sus interpretaciones han dejado en claro que es dueña de un talento increíble. La hermosa rubia fue parte de la telenovela La Desalmada, donde interpretó a Julia Torreblanca de Gallardo.

Haciendo un repaso por su vida, Marjorie comenzó su carrera profesional como modelo donde acaparó las miradas de todos con su imponente belleza. A los 12 años, De Sousa comenzó haciendo comerciales para televisión. En 1999, entró en el concurso de belleza Miss Venezuela en manos del famoso diseñador venezolano Giovanni Scutaro.

En cuanto a la actuación, Marjorie trabajó en su primera telenovela, "Amantes de luna llena", que fue producida y transmitida por el canal de televisión Venevisión en el año 2000. Mientras que su primer coprotagónico fue, un año más tarde, cuando fue parte de la exitosa telenovela "Guerra de mujeres". Su interpretación de Carolina fue una de las más populares de la trama.

Fiel a su estilo, Marjorie De Sousa aprovechó su popularidad para acaparar las miradas de todos en las redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram compartió una foto de ella que dejó en evidencia lo bella que se ve actualmente y la gran figura que posee. En la misma aparece la talentosa actriz luciendo un vestido de tonos verdes frente al espejo que causó miles de reacciones por parte de sus fans.

Además a dicha foto, la artista venezolana le agregó una frase que llamó la atención de sus seguidores. La misma es "cuando nadie me ve puedo ser y no ser….". Esta línea pertenece a una canción del cantante español, Alejandro Sanz. El tema musical se llama "Cuando nadie me ve" y pertenece al álbum El alma al aire del año 2000.