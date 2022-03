A 20 años, las Ketchup revelan la historia detrás del hit Aserejé

Fue uno de los temas más populares de los años 2000. Con su ritmo pegadizo, su letra indescifrable y la sencilla coreografía, “Aserejé” fue furor en el mundo entero.

A 20 años de haber salido a la luz, sus intérpretes, Las Ketchup, revelaron la historia detrás de la canción que las llevó al estrellato y las hizo compartir plató con David Bowie y Coldplay.

La recordada canción con la que el trío español saltó inevitablemente a la fama mundial, se lanzó en 2001 y fue parte del primer álbum de las hijas del guitarrista flamenco Juan Muñoz, “El Tomate”.

A partir del tema Rapper’s Delight, que data de 1979, se hizo una adaptación que suena como lo cantaría alguien que no sabe ingles, transformando la estrofa "I said a hip hop the hippie..." en el popular "Aserejé ja de je".

En una entrevista con EFE, las hermanas Muñoz admitieron que, si bien les parecía raro e imposible de cantar, “el mismo día salió adelante”.

El tema pronto se convirtió en un hit, que despertó el interés de Sony Music España, y desde allí comenzó a expandirse a todo el mundo, logrando el número uno en más de 20 países, y convirtiéndose en el tema del verano en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Italia, México o Australia, algo que hoy no resultaría un hito pero hace dos décadas, sin las plataformas digitales, sí lo era.

Según Las Ketchup, la coreografía surgió de manera espontánea: “Lo hicimos en un minuto entre todos”, y a pedido de la compañía discográfica.

“Aserejé” se ubicó en el puesto 100 de las más vendidas de la historia a nivel mundial (de hecho, fue la más vendida de ese año en Francia) y contó con versiones hasta en chino y japonés (que no grabaron las hermanas Muñoz).

Para las intérpretes, el fenómeno sucedió “de la noche a la mañana” y las llevó a tomar aviones “como taxis”. Anecdóticamente, Pilar Muñoz recuerda que en cierto momento de la fiebre por Aserejé, cuando llegaba a un hotel debía anotar el nombre de la ciudad en la mesita de noche, para recordarlo al despertar.

La gira de promoción les dio lujos como el de compartir plató con Cindy Crawford o con su ídolo, David Bowie. Ese mismo año participaron en los Europe Music Awards de MTV en Barcelona, en una gala que contó entre sus invitados con Coldplay y Kylie Minogue.

Su éxito, que puede ser comparado con el “boom” de Macarena, de Los del Río, las hizo acreedoras de dos premios Billboard, uno al "álbum pop del año Nueva Generación" y otro al "mejor tema tropical/salsa del año" por Aserejé.

Debido a disputas judiciales entre las dos compañías con las que tenían contrato, Las Ketchup recién pudieron lanzar su segundo álbum en 2006, titulado “Un blodymary”.

Cuando por fin recibieron la luz verde para su siguiente trabajo, este de la mano de Warner Music, las cosas no fueron mejor. "La única promoción que se hizo, que no fue promoción, fue enviarnos a Eurovisión”, lamentan. Su segundo y último disco quedó guardado en un cajón a efectos publicitarios.

Y aunque no se consideran víctimas, reconocen que si bien Las Ketchup siguen trabajando y recorriendo otros países, “en España nadie se entera”.