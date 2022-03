Así celebró Nicky Jam sus 41 años

Sin dudas, Nicky Jam está atravesando un gran momento en su carrera. Mientras realiza su Infinity Tour por distintas ciudades de Estados Unidos, celebró su cumpleaños con sus seres queridos y fue agasajado de manera especial por su novia, Génesis Aleska.

A través de las redes sociales, el reggaetonero y la modelo venezolana compartieron detalles de la celebración del cumpleaños número 41 del cantante, que incluyó una escapada romántica a la ciudad de Aspen, destino estrella para los amantes del esquí.

El músico se mostró muy agradecido por las atenciones que su pareja le brindó este 17 de marzo con motivo de su nuevo año de vida, y definió este festejo como “uno de los mejores”, valorándolo como “sencillo, sin mucha cosa”.

En diferentes fotografías, se pudo ver a los novios disfrutando con amigos, un pastel y globos de cumpleaños. Y los regalos de Génesis Aleska no terminaron allí, también le dedico un sensible posteo en Instagram donde celebró el privilegio de tenerlo a su lado y se mostró agradecida de “que Dios me escogiera para ser tu alma gemela”.

"Hoy celebro tu vida mi amor, hoy celebro el hecho de tenerte a mi lado y el privilegio de que Dios me escogiera para ser tu alma gemela. FELIZ CUMPLEAÑOS MI REY", comentó la modelo, acompañando el texto con algunas fotos de ellos en Puerto Rico.

Nicky Jam se encuentra en uno de sus mejores momentos en cuanto a popularidad y éxito musical. Actualmente, el cantante y compositor recorre Estados Unidos en el marco del Infinity Tour 2022.

La gira comenzó el 3 de febrero y lo llevará por un total de 13 ciudades, hasta el próximo 27 de marzo. Ya ha hecho presentaciones en Boston, New York, Atlanta, Chicago, entre otros.

El Infinity Tour 2022 es la presentación en vivo de su último álbum, “Infinity”, que se presentó el 27 de agosto del 2021 y mostró, desde otro ángulo, los grandes talentos del artista estadounidense-puertorriqueño.

Este álbum incluye más pistas melódicas que resaltan la profundidad de su voz para cantar, sus habilidades para rapear y reafirman su posición en el top de las listas de reggaetón.

Desde sus redes sociales se pudo observar cómo Nicky Jam se está dedicando por completo a su carrera, que complementa con una vida sana y un serio compromiso con su salud, acompañado por su estabilidad amorosa, lo que le proporciona una buena energía que se transmite en su trabajo.

Sus próximos shows serán el 25 de marzo en el SAP Center de San José, y el 27 de marzo en el WAMU Theatre, de la ciudad de Seattle.