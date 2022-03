Rihanna contó cuál fue el mejor consejo que recibió en su embarazo

Desde que dio a conocer su embarazo, fruto de su amor con el rapero A$AP Rocky, la superestrella barbadense Rihanna no ha dejado de ser noticia.

Desde sus looks que resignificaron el concepto de la maternidad reivindicando la sensualidad de la mujer, hasta las fotografías donde se la puede ver comprando artículos para bebé, cada cosa que la celebridad hace aumenta su popularidad y la expectativa de su público por el nacimiento de su primogénito, del que aún no se conoce el sexo, aunque algunas pistas indican que se trata de una niña.

Durante una entrevista con el medio Elle, la celebridad de la música que además es ícono de la moda, reveló que actualmente se encuentra en su tercer trimestre del embarazo y habló sobre el llamado “brillo del embarazo”, que se encargó de potenciar con su marca Fenty Beauty.

"Hay un brillo de embarazo", compartió. "También están esos días, niña, especialmente en el tercer trimestre donde te despiertas y dices, 'Oh, ¿tengo que vestirme?' Seguro que el maquillaje te ayuda a sentirte como una persona real. Me concentré mucho en la hidratación y el contorno", confesó.

La Princesa del R&B dio algunos detalles de los cambios que su cuerpo naturalmente experimentó durante el embarazo: “La cara se vuelve un poco redonda y regordeta. La nariz comienza a ensancharse. Todo es un desafío, desde vestirse y cómo te vas a maquillar".

En esta etapa, reconoció Rihanna, se tuvo que poner más creativa, sobre todo en cuestiones de belleza. Sin embargo, aseguró que le gustan los desafíos: "Me gustan las cosas que me obligan a ser creativa y crear de nuevas maneras. Y con la belleza, hay mucho que puedes hacer".

Anteriormente, la celebridad se había mostrado a favor de enseñar sin reparos su cuerpo con las nuevas curvas: "Me gusta. Lo estoy disfrutando. Me gusta no tener que preocuparme por cubrir mi barriga. Si me siento un poco gordita, es como: ¡Qué más da! Es un bebé", admitió.

Si bien todavía no se conoce la fecha del nacimiento del bebé, las especulaciones indican que su llegada podría darse durante la primavera estadounidense, que acaba de comenzar. Mientras tanto, la celebridad se encuentra poniendo en práctica lo que considera “el mejor consejo que ha recibido hasta el momento” en materia de embarazo y tiene que ver con aprovechar el tiempo para dormir más, ya que luego no podrá hacerlo.