La enfermedad de Victoria Ruffo que casi le impide tener hijos

Una vez más Victoria Ruffo nos demostró que los artistas tan solo muestran lo que desean, tan es así que durante años nadie supo sobre una enfermedad hereditaria por la que sufrió mucho tiempo, pues casi la deja sin tener hijos.

Durante una entrevista el programa matutino “Hoy”, Victoria Ruffo confesó que un momento muy duro en su vida fue cuando le diagnosticaron endometriosis, un trastorno a menudo doloroso en el que un tejido similar al tejido que normalmente recubre el interior del útero (el endometrio) crece fuera del útero.

La endometriosis afecta más comúnmente a los ovarios, las trompas de Falopio y el tejido que recubre la pelvis. Todo este tejido “extra” muchas veces causa infertilidad, lo que significa que imposibilita que las mujeres puedan quedar embarazadas.

Victoria Ruffo habló sobre su enfermedad

“En mi familia todas hemos tenido endometriosis, y mi endometriosis se me declaró muy agresiva justo cuando nació José Eduardo. El doctor me decía que no sabía cómo había nacido José Eduardo con la endometriosis tan severa que tenía”, relató Victoria Ruffo en Hoy.

Después de que nació su primer hijo fue que todos los síntomas de la enfermedad se manifestaron. Por esta razón, mientras intentaba disfrutar de su bebé, se tuvo que someter a varios tratamientos y operaciones para que no le aparecieran quistes.

“Cuando nace José Eduardo se me despegan los síntomas, me tuvieron que estar opere y opere para quitar ovario, trompa, para someterme a tratamientos muy complicados; estuve casi cinco años con una menopausia provocada para no sufrir quistes”, contó la actriz.

Fue debido a todo esto que ella pensó que no podría volver a ser mamá, pues además de la endometriosis su cuerpo había sufrido mucho. Sin embargo, doce años después de tener a José Eduardo, recibió a sus mellizos Anuar y Victoria, junto al político Omar Fayad.

Aunque no dejó de remarcar que poder tenerlos fue un proceso bien difícil, nada sencillo. Aunque está agradecida con la vida de haber podido tenerlos a pesar de todas las complicaciones que surgieron en el camino.

Hoy en día José Eduardo, se dedica a la actuación, al igual que sus papás Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, mientras que Anuar y Victoria prefieren mantener un bajo perfil y estar alejados de la fama.

¿Sabías por todo lo que había pasado Victoria Ruffo?