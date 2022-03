Al borde la piscina: la hija de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana deslumbra con su figura

Desde hace unos años la popularidad de Beatriz Solís está creciendo a pasos agigantados. Esto principalmente se debe a que relanzo su carrera musical. Además desde hace un tiempo la hija de Marco Antonio Solís ha tomado un vida fitness por lo que constantemente comparte fotos y videos de sus rutinas de ejercicios diarias.

Además, en más de una ocasión, la hija de la cantante mexicana Beatriz Adriana ha declarado que a sus ejercicios diarios los acompaña con un estricta dieta de comidas que son monitoreados por una nutricionista. Estos resultados quedan resaltados en sus publicaciones de sus cuentas oficiales donde se puede observar los grandes cambios que consiguió en su imagen.

Hace algunas horas, en su perfil de su cuenta oficial de Instagram, compartió una foto de ella que dejó en evidencia la figura que posee. En la misma se la puede ver lucir un bikini de tonos blancos y negros a la orilla de la psicina. A dicha imagen le agregó el siguiente comentario: "Can’t even put a filter on this beautiful day living my best life" (Ni siquiera puedo poner un filtro en este hermoso día viviendo mi mejor vida).

Además agregó una historia donde demostró los cambios que tuvo su cuerpo con estos entrenamientos que viene realizando desde hace varios meses. Allí se puede ver el antes y después de su figura. Puntualmente el resultado de su exhaustiva rutina de ejercicios. Asimismo en otro de sus posteos, Beatriz Solís, demostró lo bien que se lleva con su padre en esta nueva etapa de su carrera musical. Junto a una foto con él compartió el consejo que le dio el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido": "Un consejo de mi padre hoy: 'Deja que nada que no te pertenece, te ate'".

Por otra parte, Beatriz Solís continúa realizando la promoción de su próxima presentación en vivo. La misma será el 20 de mayo en la ciudad de Alabama, Estados Unidos. Allí compartirá escenario con la cantantes Lili Zetina, Alejandra Rojas y Karen en un show titulado "Poker de sotas tour 2022, también las mujeres pueden".