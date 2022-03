Shakira se burló del Real Madrid con una dedicatoria a su pareja

Shakira es sinónimo de talento, es que con el paso de los años sus canciones han sido de las más escuchadas en todo el mundo superando, en varias oportunidades, las barreras del idioma. Además sus dotes artísticos le han permitido mutar su género musical para continuar vigente en las principales listas de música de todo el mundo.

En esta oportunidad la intérprete de la canción "Me gusta" es tendencia en las redes por una publicación que realizó hace algunas horas. Fue en su perfil de Instagram que Shakira le dedicó un posteo al padre de sus hijos. Sin embargo esta publicación fue tomada como burla por los fanáticos del Real Madrid, ya que aparece ella mostrando cuatro dedos en honor a la victoria Culé.

Ayer Barcelona le ganó el superclásico al Real Madrid por 4 a 0. Los dirigidos por Xavi tuvieron una brillante actuación en todas partes del campo de juego. Fue por este triunfo que Shakira reconoció el trabajo realizado de su media naranja. "Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!".

Esta no es la primera vez que Shakira tiene un gesto similar con su pareja, ya que hace una semana la cantante colombiana celebró un importante logro de Gerard Piqué. El mismo tiene que ver con que el exjugador de la Selección española llegó a los 600 partidos. "Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", fue parte del mensaje que escribió la colombiana en sus redes.

Así comenzó la historia de amor de Shakira y Gerard Piqué

En una entrevista para la revista Hola, la intérprete de la canción "Tú" afirmó que "todo empezó en el 2010 cuando tenía que grabar la canción oficial para el mundial Sudáfrica 2010. Allí compartimos el rodaje del video de Waka Waka. Luego de ello nos vimos por primera vez en Madrid cuando coincidimos en un show y cuando lo ví dije 'que boca más redondita, me gusta esa barbita' y luego nos tomamos unos mojitos".

Esta frase con el correr de los años quedó retratada en una de las canciones más populares de la colombiana. La misma que fue dedicada a su actual pareja se llama "Me enamoré" que desde su estreno y hasta hoy cuenta con más de 814 millones de reproducciones en YouTube. Básicamente en este tema musical contó su relación con el exjugador de la selección española.