Aplaudan de pie: Carmen Villalobos es la mejor actriz antagónica de Colombia

Hace algunas horas, la actriz colombiana Carmen Villalobos se consagró como mejor actriz antagónica en los Premios India Catalina 2022 de Colombia. Este reconocimiento llegó gracias a su papel de villana en la telenovela Café con aroma de mujer que se convirtió en una de las más vistas del continente. Además, hoy en día se puede ver por la plataforma de streaming, Netflix.

El talento que posee la bella colombiana tuvo su frutos y esta es la primera vez que se gana un premio de este certamen. Cuando recibió el mismo, Carmen dijo: "Gracias a todos, que placer recibir este premio de la mano de estos dos grandes actores, gracias al canal y a la producción por confiar en mí, a mi familia por el apoyo y a todo el público por elegirnos siempre".

Además, la actriz colombiana acaparó las miradas de todos en la alfombra roja ya que fue una de las más bellas de la noche. Su look de tonos oscuros estaba compuesto por un moderno vestido, que se caracterizaba por tener zonas descubiertas, y que claramente enalteció su figura. Además, en sus redes compartió un mensaje que dice lo siguiente: "Este premio no sería posible sin ustedes EL PÚBLICO Y MIS SEGUIDORES QUE AMO TANTO Y QUE SON PARTE DE MI VIDA. Gracias Dios porque gracias a ti estoy aquí! Gracias mi amor @sebastiancaicedo por estar SIEMPRE Te amo con toda mi alma! A ti mami GRACIAS , gracias por estar en las buenas y en las no tan buenas ¡Te amo mucho! Gracias a el @canalrcn y @telemundo por haber creído en mi para interpretar a esta villana que ustedes siguen disfrutando en todos los rincones del mundo! Gracias al comité de los @premiosindiacatalina por este reconocimiento. A todo el maravilloso equipo de #cafeconaromademujer Mis directores Mauricio y olgalú. A mis técnicos bellos que son los primeros en llegar al set y los últimos en irse! A todos los departamentos de maquillaje, vestuario, arte, producción. POR QUE DE VERDAD SE HICIERON LAS COSAS CON AMOR. A mi manager @mclmanager por seguir recorriendo este camino juntas! Te adoro mi maria! A mi PR @labullapr por seguir construyendo esta hermosa relación! Te adoro mi Astrid! @pipeorjuela y @cesarsumosa los quiero y gracias por ser parte de mi equipo! Photos por el más adorado @soycookielopezz ! Gracias por todo mi corazón bello".

Carmen Villalobos y su nuevo proyecto actoral

Carmen Villalobos va por todo en este 2022 y para ello fue convocada para ser parte de un nuevo proyecto televisivo. Fue la propia colombiana la que anunció que será la protagonista de la telenovela "Hasta que la plata nos separe". Esta propuesta de Telemundo cuenta la historia de Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos), una exitosa ejecutiva. Gregorio Pernía encarna a Luciano, un abogado muy codicioso. Ambos son pareja pero todo cambia cuando llega Rafael Méndez (Sebastián Martínez), un humilde y encantador comerciante del que Alejandra terminará enamorándose.

Sobre ello, en su momento, la hermosa cafetera dijo: "Me siento muy honrada de protagonizar esta historia - la segunda del gran Fernando Gaitán. Espero que la disfruten demasiado. Hasta que la Plata nos Separe es una producción de RCN Televisión para el @canalrcn y @telemundo".